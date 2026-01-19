El cantante de música popular Jessi Uribe atraviesa uno de los momentos más tensos de su carrera artística tras la ola de señalamientos que han circulado en redes sociales y algunos espacios digitales, donde de manera irresponsable se le ha intentado vincular con la muerte de su amigo y colega Yeison Jiménez.

Estas versiones, calificadas como falsas y malintencionadas, han causado indignación tanto en el entorno del artista como entre sus seguidores.

La situación resulta especialmente dolorosa para Jessi Uribe, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el vínculo personal que mantenía con Yeison Jiménez.

Ambos compartieron escenarios, anécdotas y una amistad construida a lo largo de los años dentro de la música popular. De hecho, Uribe estuvo presente en el homenaje llevado a cabo en el Movistar Arena, donde, visiblemente afectado, recordó a su amigo y resaltó su legado musical y humano.

Ante la circulación de estos rumores, el equipo legal y de comunicaciones del cantante emitió un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación, en el que rechazan y repudian de manera categórica las afirmaciones que pretenden responsabilizar o vincular a Jessi Uribe con el fallecimiento de Yeison Jiménez. Según el pronunciamiento, dichas publicaciones constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados.

El comunicado advierte que este tipo de contenidos vulneran derechos fundamentales del artista, como su buen nombre, honra y dignidad, además de causarle afectaciones directas a su reputación personal y profesional.

Desde el entorno del cantante aseguran que se está utilizando la muerte de Yeison Jiménez como una herramienta para crear publicaciones virales y contenido malintencionado, con el único objetivo de obtener visibilidad y tráfico digital a costa del dolor ajeno.

La reacción de Jessi Uribe ha sido de profunda molestia e indignación. Personas cercanas al artista señalan que se encuentra afectado emocionalmente, no solo por la pérdida de su amigo, sino por tener que enfrentar acusaciones que carecen de sustento y que empañan su imagen pública.

Para el cantante, estas versiones representan una falta de respeto a la memoria de Yeison Jiménez y a la tranquilidad de su familia.

En el mismo comunicado, el equipo legal confirmó que ya se encuentra activo un proceso de seguimiento y recopilación de evidencia digital, con el acompañamiento y la articulación de las autoridades competentes.

Este proceso incluye labores de verificación, rastreo de publicaciones y perfiles responsables, con el apoyo de la Policía Nacional, con el fin de establecer responsabilidades y tomar las acciones legales correspondientes.

Finalmente, el equipo de Jessi Uribe hizo un llamado a los medios de comunicación, generadores de contenido y usuarios de redes sociales para actuar con responsabilidad, ética y respeto, especialmente en momentos de duelo. Insistieron en que difundir información falsa no solo daña la reputación de las personas involucradas, sino que también profundiza el dolor de quienes hoy lamentan la partida de Yeison Jiménez.

