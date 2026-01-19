Se trata de un instructor aéreo con más de 38 años de experiencia, quien reveló detalles sobre la avioneta en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez y que hoy es objeto de investigación por parte de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Dos explosiones”: Mintransporte reveló nuevos detalles sobre accidente de Yeison Jiménez)

En entrevista con El Tiempo, el capitán César Puerto explicó que conoció la avioneta desde su arribo a Colombia y que solo dejó de volarla cuando el equipo de Jiménez asumió su operación completa.

Según su testimonio, el avión llegó primero a Cali con un piloto estadounidense encargado del traslado desde el exterior. Luego, Puerto se desplazó hasta esa ciudad para recogerlo y trasladarlo hasta Medellín, donde quedó en operación.

Lee También

El piloto también fue consultado por el accidente en el que perdió la vida el cantante de música popular y su equipo de trabajo, pero no se refirió al tema.

“No voy a conceptuar nada específico sobre ese caso porque es un tema que está en investigación y que apenas comienza. Si me requieren autoridades entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, contestó al periódico.

Avioneta de Yeison Jiménez no tuvo relación con accidente en México

Uno de los temas consultados fue el episodio ocurrido en México, donde una avioneta con características similares y matrícula igual a la que usaba Jiménez fue detenida con cargamento de cocaína en Campeche.

El capitán se mostró sorprendido por la coincidencia y negó cualquier conocimiento o vínculo: “Solo vi por redes sociales la foto de la avioneta, pero sin duda se trata de una Piper Navajo Chieftain, que es más larga. No sé nada de ese caso. Solo presumo que, por el parecido, la delincuencia usó la misma matrícula”, dijo.

Consultado por un proceso jurídico en el que aparece como denunciante contra el criadero de caballos del cantante, Puerto aseguró que su salida se dio por desacuerdos contractuales ajenos a su labor como piloto. “Yo volaba para él y solo por cuestiones laborales le presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo en algunos puntos del contrato”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.