El accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero de 2026 entre Paipa y Duitama (Boyacá), que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez, es objeto de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas. Este domingo, el Ministerio de Transporte publicó el primer informe oficial, en el que detalla los avances en el análisis de las causas del siniestro.

De acuerdo con el comunicado, la aeronave involucrada —matrícula N325FA— avanzaba en fase de aproximación al aeródromo Juan José Rondón cuando perdió control a baja altura y terminó impactando contra el terreno.

Testigos citados por la autoridad indicaron que el avión volaba a cerca de 50 metros del suelo antes del choque. Tras un impacto inicial, la aeronave habría rebotado y, en el segundo contacto, sufrió la fractura de la cola.

El Ministerio señaló que minutos después “se presentaron dos explosiones, separadas por algunos segundos”, que habrían sido causadas por residuos de combustible.

El equipo de análisis desplazado al sitio del accidente trabaja bajo tres líneas estratégicas:



Componente operacional : evaluará las condiciones meteorológicas, la altitud y trayectoria del avión, así como procedimientos de pista.

Componente técnico y de mantenimiento : se concentra en revisar registros mecánicos, manuales, trazabilidad de revisiones recientes y certificaciones de aeronavegabilidad.



Factores humanos : examinará entrenamiento, experiencia y licencias del piloto, además de condiciones psicofísicas y horas de vuelo previas.

Las autoridades confirmaron que continúan recogiendo restos de fuselaje y motores, los cuales serán enviados a análisis especializados. La zona se mantendrá asegurada hasta que se complete el levantamiento de evidencias.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que el Gobierno Nacional está brindando acompañamiento permanente a la Aeronáutica Civil y remarcó que el proceso se adelanta con total independencia técnica.

“Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país”, afirmó.

Cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Medicina Legal

En la tarde de este domingo 11 de enero, Noticias RCN mostró el momento en el que llegaron a la sede de Medicina Legal en Bogotá los carros de la Policía y de la Fiscalía con el cuerpo del artista y de los demás fallecidos en el accidente. Otras camionetas con familiares y amigos del artista también arribaron.

De esta forma, el proceso continuará en Medicina Legal y se informará de las exequias del artista y sus acompañantes.

Quién es la esposa de Yeison Jiménez

Detrás del ídolo de miles de colombianos estaba Sonia Restrepo, la mujer que lo acompañó desde antes de la fama. Lejos del foco mediático, ella fue reconocida por el propio Jiménez como pieza clave en su vida artística.

La pareja inició su relación hace más de una década, cuando el cantante aún enfrentaba dificultades económicas y apenas soñaba con abrirse paso en la música.

