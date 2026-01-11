Yeison Jiménez murió junto a cinco personas luego de que la avioneta en la que se desplazaban se estrellara en la tarde de este sábado 10 de enero entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. El trágico accidente enluta al género popular y a miles de seguidores del artista, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas del siniestro.

Entre tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este domingo que ya inició el procedimiento técnico para la identificación plena de los cuerpos. En un comunicado, la entidad informó que las víctimas serán trasladadas a Bogotá, donde el proceso se hará con apoyo del equipo especializado de Cundinamarca, siguiendo los protocolos legales y técnicos vigentes, y aclaró que la información será entregada únicamente a las autoridades competentes.

Cuerpo de Yeison Jiménez llegó a Medicina Legal en Bogotá

Noticias RCN mostró el momento en el que llegaron los carros de la Policía y de la Fiscalía con los cuerpos de Yeison Jiménez y los demás fallecidos en el accidente de avioneta. Otras camionetas con familiares y amigos del artista también arribaron.

Los familiares pidieron respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Sin embargo, fanáticos llegaron a la institución a mirar la caravana de carros. De esta forma, el proceso continuará en Medicina Legal y se informará de las exequias del artista y sus acompañantes.

#SucedeAhora | Llegaron a Medicina Legal los cuerpos de Yeison Jiménez y los demás ocupantes de la aeronave siniestrada. Avanza el proceso de identificación y protocolos forenses. pic.twitter.com/0PgKWdvHCN — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 11, 2026

