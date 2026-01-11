El trágico accidente de avioneta en el que pereció el icono de la música popular colombiana, Yeison Jiménez, y cinco miembros de su equipo aconteció la tarde del pasado sábado, 10 de enero. Según dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en una conferencia de prensa, la avioneta de matrícula N325FA se estrelló cerca del aeródromo Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Rojas añadió: “el incidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m., cuando la avioneta se dirigía a Medellín. La aeronave hizo su carreteo normalmente, sin lograr, sin embargo, al mando del piloto Fernando Torres Rojas, tomar altura”. En lugar de ascender, prosiguió directamente y se estrelló contra el terreno aledaño a la pista. La avioneta, tras el impacto, se incendió, ocasionando la muerte de todos sus ocupantes, entre ellos Jiménez y los miembros de su equipo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Las primeras hipótesis sobre las causas del accidente difieren. Algunos testigos, entrevistados por Noticias Caracol, apuntan hacia una avería en uno de los motores de la avioneta. Por otro lado, el experto en aviación internacional conocido como Callsign Booster, citado por El Tiempo, mencionó la posibilidad de que el avión hubiese experimentado un “stall”, o pérdida de sustentación, un fenómeno aerodinámico ocasionado cuando el ángulo del ala con respecto al flujo de aire es muy elevado. Booster explicó que, generalmente, cuando en aparato no logra altitud y se estrella, suele deberse a pérdida de sustentación, fallas de motor, falta de combustible o errores de pilotaje.

En Olímpica Stereo, emisora que hizo consulta a pilotos profesionales, hablaron de la primera hipótesis más fuerte de lo que pasó con la avioneta en la que murió Yeison Jiménez en Paipa.

“La hipótesis técnica es muy simple, que usted trote 2 kilómetros en Barranquilla, no es el mismo aire que usted va a necesitar a 2.500 de altura en Bogotá. Es muy diferente, le falta aire y las personas no pueden respirar bien. ¿Porque traigo esta explicación? La hipótesis es que al motor le pudo faltar aire a ese avión y con el peso, los pasajeros, no alcanzó a tener la suficiente sustentación, velocidad y le faltó aire al motor”, dijo uno de los panelistas.

