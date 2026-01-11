El mundo de la música popular colombiana se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez y otros cuatro miembros de su equipo de trabajo. Además del artista, se encuentran entre las víctimas el piloto del avión, capitán Fernando Torres Rojas, y los integrantes del equipo de producción Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

(Vea también: “Te amo”: hija de Yeison Jiménez dejó desgarrador mensaje en redes tras la muerte del artista)

La tragedia, que dejó a la industria musical en estado de ‘shock’, sucedió en la tarde del sábado 10 de enero, entre los pueblos de Paipa y Duitama, en Boyacá, cuando la avioneta en que se desplazaban se estrelló cerca del aeródromo Juan José Rondón, sin dejar sobrevivientes.

“El accidente se produjo hacia las 4:30 p. m. La avioneta realizó el carreteo por la pista de manera normal, es decir, se desplazó adecuadamente durante la fase previa al despegue, sin reportes de anomalías visibles en ese momento”, expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a Noticias Caracol. Según la funcionaria, el avión no logró despegar. En lugar de levantar la nariz y ganar altura, siguió de frente, chocó con el terreno cercano y luego se incendió. El fuego consumió por completo la aeronave, generando la muerte instantánea de todos los ocupantes.

Las primeras conjeturas apuntaron a posibles fallas en uno de los motores de la aeronave. El experto aeronáutico Callsign Booster, consultado por El Tiempo, también mencionó la posibilidad de un fenómeno aerodinámico conocido como “stall”, o pérdida de sustentación. Esta situación ocurre cuando el ángulo del ala respecto al flujo de aire es demasiado alto, lo que provoca una perdida de la fuerza de sustentación necesaria para mantener el avión en el aire.

Yo no soy piloto… ni sé mucho de aviación, pero la IA dice que con ese aviso de BAD PRB no se puede efectuar un despegue. Que alguien que sepa nos explique esto de la avioneta de Yeison Jimenez… pic.twitter.com/l3bOS4INwR — Juan Carlos Florian (@JCFloriant) January 11, 2026

Qué significa BAD PRB

En Olímpica Stereo, emisora que hizo consulta a pilotos profesionales, hablaron de la primera hipótesis más fuerte de lo que pasó con la avioneta en la que murió Yeison Jiménez en Paipa.

“La hipótesis técnica es muy simple, que usted trote 2 kilómetros en Barranquilla, no es el mismo aire que usted va a necesitar a 2.500 de altura en Bogotá. Es muy diferente, le falta aire y las personas no pueden respirar bien. ¿Porque traigo esta explicación? La hipótesis es que al motor le pudo faltar aire a ese avión y con el peso, los pasajeros, no alcanzó a tener la suficiente sustentación, velocidad y le faltó aire al motor”, dijo uno de los panelistas.

Además, sobre el aviso que sale en uno de los tableros de la avioneta, que es BAD PRB, pilotos le explicaron al periodista lo que significa y cuál es el riesgo que hay.

“En ese tablero sale un error BAD , es un avión turbo hélice que a menudo cuenta con actualizaciones, que es una alerta específica, una falla en la zonda de temperatura, que mide la del aire externo, gravedad en el despegue y la computadora estaba usando temperatura para calcular densidad de altitud y velocidad necesaria para que el avión se pueda elevar. Si el tablero marcaba ese aviso el piloto está perdiendo información precisa sobre el rendimiento del motor y velocidad de sustentación. El avión alcanzó a despegar la nariz y perdió estabilidad, presentó algo que se llama giro asimétrico, hubo una falla de motor y después de la rotación el avión se inclinó bruscamente a la izquierda y si el piloto ve en el panel es una señal técnica de que los datos de aire no son confiables, lo que obligaría a abortar la operación”, indicó.

