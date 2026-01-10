Luego de que se confirmara la trágica muerte de Jiménez, en un accidente de avioneta ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá, se han dado sentidas reacciones en las redes sociales.

Una de ellas fue de su hija (hijastra técnicamente hablando), quien comentó en una publicación donde se informaba del trágico hecho.

Esto dijo la joven:

El artista viajaba en una aeronave de matrícula N325FA junto a otras cinco personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, con un plan de vuelo que tenía como destino Medellín.

El siniestro se registró a las 4:11 de la tarde en la vereda La Romita, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, cerca del aeródromo Juan José Rondón.

Según informó la Aeronáutica Civil, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá activó la señal de localización de emergencia (ELT), lo que permitió coordinar de inmediato la respuesta con la Policía Nacional, el equipo SEI de Paipa y los organismos de emergencia locales.

Tras el arribo de los socorristas al lugar del impacto, se confirmó el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave, entre ellos Jiménez. La tragedia causó profunda conmoción en el país, especialmente en el gremio musical, donde artistas y amigos expresaron su dolor.

A raíz del accidente, se decretó duelo departamental en Boyacá, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro aéreo.

Quién es la hija de Yeison Jiménez: dejó sentidas palabras en redes

Camila es la hijastra mayor de Yeison Jiménez. Aunque no es su hija biológica, el cantante de música popular la asumió como propia desde que la conoció, cuando ella era muy pequeña.

Desde entonces, Jiménez le brindó el amor y el cuidado de un padre, construyendo con ella un fuerte vínculo afectivo. Camila llegó a la vida del artista cuando él decidió vivir en Bogotá junto a su pareja Sonia, madre de la menor, quien se trasladó a la capital acompañada de su hija.

Aunque se conocen pocos detalles sobre la vida personal de Camila, su presencia no ha pasado desapercibida en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram.

A través de esta plataforma, la joven comparte algunos aspectos de su día a día, sus gustos y actividades, permitiendo a los seguidores conocer un poco más de su personalidad.

Además, Camila muestra afinidad por la música popular y estilos relacionados con este género, así como por ciertos “looks” característicos. Aunque no es muy activa en redes, la joven utiliza estos espacios para reflejar algunos detalles importantes de su vida y su cercanía con el hoy tristemente fallecido Jiménez.

