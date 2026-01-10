La tarde del 10 de enero dejó una huella de desolación entre los fanáticos de la música popular colombiana por el fallecimiento de uno de sus máximos exponentes, el cantante Yeison Jiménez. Un terrible accidente aéreo, ocurrido en el tramo entre Paipa y Duitama, puso fin a la vida de este artista consagrado en el escenario local e internacional.

Sigue a PULZO en Discover

Considerado como una voz irremplazable de la música popular, Jiménez conquistaba corazones más allá de los límites de Colombia, consolidándose como una figura internacional del género. Creció en Manzanares, Caldas, donde a temprana edad enfrentó múltiples adversidades económicas que moldearon su personalidad y forjaron su carácter.

Además de su innegable talento como cantante, Yeison Jiménez fue respetado y admirado por su labor como compositor y empresario. Su música, marco de importantes festivales y ferias, logró posicionarse como un fiel reflejo de la realidad de los sectores populares, consolidándolo como una figura esencial en la cotidianidad de su público.

Las investigaciones para esclarecer el accidente continúan por parte de las autoridades. Sin embargo, el ambiente en el sector del entretenimiento es de recogimiento y tristeza. Figuras públicas y colegas han rendido honores al legado de Jiménez.

Lee También

Según confirmó Caracol Radio, horas después del accidente, las autoridades acudieron a Paipa para hacer reconocimiento del lugar del accidente de la avioneta, en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez y cinco personas más de la tripulación.

#ULTIMAHORA | En este momento, CTI, Bomberos de Paipa, Duitama; Policía de Paipa y Aeronáuticos de Paipa, estan haciendo el reconocimiento del lugar del accidente de la avioneta en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez y cinco personas más de la tripulación. pic.twitter.com/Pi34XEGND2 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 11, 2026

El legado de Yeison Jiménez, marcado por la superación, sacrificio y constancia es un homenaje permanente a la música popular colombiana. Su presencia en los escenarios, tanto locales como internacionales, y la fuerza de sus letras cargadas de vivencias reflejan su irreplaceable aporte al género.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.