En la tarde de este sábado 10 de enero, una avioneta en la que viajaba el equipo de Yeison Jiménez tuvo un accidente. Por ahora, no se conoce si el cantante iba en la aeronave.
La Aeronáutica Civil informó que la avioneta accidentada es de matrícula N325FA, cuyo registro aparece a nombre de la empresa ‘YJ Company SAS’.
La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín.
En la tarde de este sábado 10 de enero, autoridades reportaron un accidente aéreo ocurrido en el sector de la vereda Romita, en el municipio de Paipa, Boyacá. La aeronave sería del cantante de música popular Yeison Jiménez.
