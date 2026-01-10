Este 10 de enero se confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez en un fuerte accidente aéreo. El cantante de música popular salió de Boyacá a Medellín y su avioneta se estrelló, dejando seis fallecidos en total, con su equipo de trabajo y el piloto.

La noticia estremeció al país, pues era un artista muy querido por sus colegas. Entre otros, Silvestre Dangond fue uno que se despidió con un video y recordó la última vez que se vieron y se rieron. Sin embargo, la despedida que más llamó la atención fue la de Luis Alberto Posada, quien tenía un proceso legal contra el interprete de ‘El Aventurero’.

“Esto no es una risa para nadie; ¿quién se va a reír de un dolor de estos, de los hijitos, de la esposita? Teníamos unas diferencias legales, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie A pesar de las diferencias, dentro de mí yo lo quería y lo quiero. Es bastante fuerte para un colega que en el fondo yo lo amaba y lo amo. A la familia de él les mando un beso y un abrazo grande, que Dios me los bendiga“, dijo en el video que publicó en sus redes. En ese momento, Posada quebró en llanto.

Posteriormente, concluyó que “a pesar de las diferencias, dentro de mí yo lo quería y lo quiero; es bastante fuerte para un colega que en el fondo yo lo amaba y lo amo. A la familia de él les mando un beso y un abrazo grande; que Dios me los bendiga”.

(Vea también: Video muestra problemas en despegue de avioneta donde murió Yeison Jiménez: “Se le acabó la pista”)

¿Por qué pelearon Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada?

Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez tuvieron una discusión luego de un problema logístico ocurrido durante un concierto en el que ambos compartieron escenario, en enero del año pasado. La polémica se desató por una falla en el sonido durante la presentación de Posada, situación que afectó su show y dio paso a señalamientos directos entre los equipos de trabajo de los artistas.

Desde el entorno de Luis Alberto Posada se aseguró que el inconveniente habría sido provocado por el personal de Yeison Jiménez, al que acusaron de un supuesto “sabotaje” del sistema de sonido. Aunque Jiménez negó cualquier responsabilidad, la controversia creció con el paso de las horas y se avivó tras la divulgación de detalles en el programa Lo sé todo, lo que llevó al cantante de Manzanares, Caldas, a pronunciarse públicamente.

En declaraciones a Olímpica Estéreo, Yeison Jiménez rechazó haber faltado al respeto y negó cualquier vínculo con la empresa de logística señalada. “Yo no tengo que ver con ‘Sírvalo, pues’. Dijeron que era la empresa de Yeison Jiménez y nunca ha sido mi empresa”, afirmó el intérprete, quien aseguró sentirse afectado por las acusaciones y recalcó que jamás haría algo para perjudicar a un colega al que admira.

Por su parte, Luis Alberto Posada insistió en que el daño al sonido fue evidente y que la situación venía repitiéndose desde tiempo atrás. Aseguró que esperó una llamada de Jiménez que nunca llegó y lo acusó de eludir responsabilidades.

