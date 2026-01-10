La música popular colombiana está de luto tras la muerte del cantante Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta en el municipio de Paipa, Boyacá.

El artista viajaba junto a varios miembros de su equipo musical en un vuelo chárter con destino a Medellín, desde donde se dirigiría a Marinilla, Antioquia, para cumplir una presentación.

El accidente ocurrió poco después del despegue, cuando la aeronave no logró alcanzar la altura necesaria y terminó incinerada en un potrero cercano al final de la pista del aeropuerto de Paipa.

Horas antes del siniestro, Yeison Jiménez había compartido historias y publicaciones en sus redes sociales. En su último mensaje, el cantante dejó una reflexión que hoy resulta conmovedora: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también puede quitar”.

Este mensaje ha sido ampliamente compartido por seguidores y colegas como símbolo de su filosofía de vida. Según la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en la avioneta viajaban seis ocupantes: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros.

Tras el accidente, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, rescate e investigación, con la participación de la Policía Nacional, organismos de emergencia locales y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes. Aerocivil informó que continuará entregando actualizaciones conforme avance la investigación oficial.

Video muestra fallas en despegue de avioneta de Yeison Jiménez

Una grabación viralizada en redes sociales muestra el momento en el que la avioneta despagaba del Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá.

Este es el video que muestra las posibles fallas al despegar:

Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa Boyacá… 🥲🙏🥲🙏🥲🙏… hay humo en el punto donde cayó 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/O2DLGAPlIA — Fabian Corredor (@FabianCorredor) January 10, 2026

En la aeronave que transportaba a Jiménez se veía una posible falla en el intento de despegue. De hecho, uno de los testigos que habla en la grabación dice: “Se le acabó la pista”.

Aunque la avioneta despegó, segundos más tarde cayó en la vereda La Romita del municipio boyacense. Un residente de la zona dijo que estuvo a solo segundos de ser afectado por la explosión de la aeronave y que esta se incendió en muy poco tiempo.

