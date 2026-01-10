Desde Paipa confirmaron un accidente aéreo que tuvo lugar en la tarde de este 10 de enero. De acuerdo con información preliminar, a bordo de la aeronave viajaba el equipo de Yeison Jiménez.

Según las autoridades, eran cuatro los ocupantes de la avioneta. El accidente se presentó en la vereda Romita, zona rural del municipio, poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa.

En la noche de este sábado, el cantante de música popular tenía una presentación en Marinilla, en Antioquia, en el marco de las fiestas populares.

Las últimas noticias que se han tenido del cantante fueron videos de su más reciente presentación, compartidas a través de sus historias. También, por parte de Waisman Mora, fotógrafo y realizar audiovisual del cantante, compartió un video en el que se les veía despegar a bordo de la avioneta desde el aeropuerto de Paipa.

Una de las últimas publicaciones de Waisman Mora, fotógrafo de Yeison Jiménez captó los momentos antes de que la aeronave en la que se transportaba junto al cantante despegara de Paipa y se accidentara. pic.twitter.com/rv70CxEPvy — Pulzo (@pulzo) January 10, 2026

Cayendo la tarde de este sábado, finalmente se confirmó que Yeison Jiménez falleció en el accidente junto a todo su equipo.

