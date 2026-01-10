Este 10 de enero se dio un trágico accidente que enluta al país. El cantante de música popular Yeison Jiménez murió luego de que la avioneta que lo transportaba cayera en zona rural del municipio de Paipa, Boyacá.

Jiménez tenía una presentación agendada para la noche de este sábado en el departamento de Antioquia y viajaba con otras 5 personas de su equipo de producción.

Tan solo horas antes del hecho, él había compartido un post en Instagram donde dejaba palabras muy sentidas que ahora son leídas con tristeza por parte de sus fans.

“Uno no sabe pa’ dónde va, pero sí dónde no debe estar”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

En las primeras horas tras el trágico accidente ya se conocen más detalles del recorrido de Jiménez en las últimas horas y cuáles eran sus planes para los días venideros.

La avioneta que lo llevaba, que tenía como destino final Medellín, se accidentó en la vereda Romita, sobre la vía entre Paipa y Duitama, durante la tarde del sábado 10 de enero de 2026.

De acuerdo con la información conocida, Yeison Jiménez se dirigía inicialmente a Medellín para luego continuar hacia el municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto.

La noche anterior, el 9 de enero, el cantante se había presentado en Málaga, Santander, en lo que terminó siendo su último show.

Tras el impacto, la aeronave se incendió, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, quienes solicitaron de inmediato la presencia de ambulancias y del Cuerpo de Bomberos.

Testigos indicaron en redes sociales que la avioneta habría perdido el control pocos segundos después de despegar, aparentemente porque no logró alcanzar la altura necesaria.

La noticia ha causado gran conmoción, ya que Jiménez venía de presentarse en la Feria de Manizales y tenía previstas importantes actuaciones futuras, entre ellas un concierto en el estadio El Campín de Bogotá el 28 de marzo de 2026.

