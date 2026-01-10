Una avioneta que salió de Paipa, Boyacá, se accidentó en horas de la tarde de este 10 de enero, que es de propiedad del cantante Yeison Jiménez. La Aeronáutica Civil confirmó que el fuerte accidente no dejó ningún sobreviviente.

El artista había presentado un plan de vuelvo para dirigirse a Medellín. La avioneta se estrelló sobre el sector de la vereda Romita.

Última historia de Yeison Jiménez

Sobre las 5:00 p. m., el artista publicó una historia en Instagram del que sería su último concierto. En ella, se lo ve cantando uno de sus éxitos más grandes ‘El mejor caballo’, sentado en tarima y cantándole a su público.

“Fueron tantas noches frías de esquina en esquina, vendiendo de todo en busca de honor. Mas en el fondo sabía que llegaría el día que tendría un caballo que sería el mejor”, dice la parte que subió a su historia.

