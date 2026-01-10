El equipo de prensa del cantante confirmó que falleció en el accidente registrado en una avioneta mientras despegaba de Paipa. En la aeronave también se encontraban otros 3 miembros del equipo de trabajo del artista. Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Se accidentó avioneta del equipo de Yeison Jimenéz; reportan que hay 4 muertos)

Noticia en desarrollo…

