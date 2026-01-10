La música popular colombiana está de luto después de que se confirmara que el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, falleció en la tarde de este 10 de enero en un accidente aéreo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrió en la vereda Romita, zona rural del municipio, poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Paipa, con rumbo a Antioquia, donde se presentaría en la noche de este sábado.

(Vea también: Aparece último video que se grabó en avioneta accidentada del equipo de Yeison Jiménez)

Lee También

En días pasados, en conversación con Juan Pablo Raba en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, el cantante de música popular contó que había tenido varios sueños en los que moría en un accidente aéreo.

“Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice: ‘Yei, estamos listos’ y que yo le digo: ‘Marica, vaya dar una vueltica al avión’ y vuelve, y él dice que no aprende el avión. Que él vuelve al avión, despega y cuando regrese me dice: ‘Marica, menos mal, se me soltó un tubo'”.

Lee También

Yeison Jiménez contó que se despertó alterado porque, en el sueño, el capitán estaba muy nervioso y le advertía que iban a sufrir un accidente. Dijo que eso ocurría alrededor de las ocho y que luego volvía a soñar lo mismo, pero ya estando dentro del avión. En ese punto, relató que la aeronave se estrellaba cuando faltaban apenas 15 días para el nacimiento de su hijo, y que alcanzaba a ver Medellín mientras sentía que se iba, lo que le provocaba un gran impacto.

Según explicó, en medio del sueño intentaba devolverse del accidente y, de repente, escuchaba al capitán decirle que ya todo estaba listo. Él respondía que no había problema, que no era necesario alarmarse, pero después el piloto regresaba exaltado y le decía que por poco se habían matado. Finalmente, aclaró que toda esa experiencia ocurrió únicamente dentro del sueño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.