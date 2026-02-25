La última encuesta de favorabilidad presidencial hecha por Invamer, divulgada el 25 de febrero de 2026, muestra un repunte importante en la aprobación de Gustavo Petro, quien alcanzó 49,1 %, un incremento de 10 puntos respecto a noviembre de 2025. La medición se adelantó entre el 11 y el 22 de febrero y fue impulsada por Blu Radio y Noticias Caracol.

Desde su posesión en agosto de 2022, la favorabilidad de Petro ha experimentado altibajos notables. Los resultados históricos de la encuesta Invamer reflejan cómo ha evolucionado la percepción ciudadana durante su mandato:

Noviembre 2022: 50 %.

Mayo 2023: 34 %.

Julio 2024: 35 %.

Noviembre 2024: 36 %.

Marzo 2025: 35 %.

Agosto 2025: 37 %.

Noviembre 2025: 38 %.

Febrero 2026: 49,1 %.

Cómo le ha ido a Petro en la Presidencia de la República

Los números muestran que, luego de varios años con niveles de aprobación entre 34 % y 38 %, la favorabilidad de Petro logró un repunte significativo, acercándose nuevamente al 50 % de respaldo ciudadano. Este aumento coincide con los últimos meses de su mandato, antes de entregar la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, y refleja una recuperación sostenida frente a la tendencia que había mostrado desde 2023.

Aunque todavía no alcanza el nivel de aceptación inicial del 50 % en noviembre de 2022, la encuesta de febrero de 2026 evidencia una mejora leve pero relevante, que sugiere que la percepción positiva sobre el gobierno se mantiene en un segmento amplio de la población, pese a los altibajos que marcaron los últimos tres años.

Este resultado posiciona a Petro con una imagen más estable y favorable hacia el cierre de su mandato, mostrando cómo las políticas y decisiones de los últimos meses han impactado en la aprobación ciudadana, provocando un repunte que había sido esperado por sus niveles de aprobación previos.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.