Así como surgió una propuesta sobre el salario mínimo en Colombia, otro de los temas de mucho interés a nivel nacional, las elecciones, recibió una particular iniciativa.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia se reactivó porque el presidente Gustavo Petro puso en duda la confiabilidad del ‘software’ electoral, a pocas semanas de las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que los colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República y participarán en consultas presidenciales.

En medio de la polémica entre el mandatario y distintos actores políticos, que nuevamente pone bajo la lupa la transparencia del sistema electoral, apareció una propuesta inesperada desde el mundo tecnológico: la de José Pino, reconocido ‘hacker’ que reveló meses atrás una vulnerabilidad a nivel mundial.

Ahora, el experto sorprendió al publicar en sus cuentas de X e Instagram una propuesta para resolver las dudas planteadas por Gustavo Petro frente al controversial punto electoral.

Lee También

“Para proteger la democracia y garantizar transparencia electoral de mi país 🇨🇴, ofrezco donar una auditoría de ciberseguridad independiente a toda la infraestructura tecnológica de las elecciones 2026, enfocada en análisis de vulnerabilidades en el código fuente de los softwares, detección de accesos arbitrarios y puertas traseras y pruebas de penetración al sistema”, indicó.

Pino dejó entre sus peticiones para cumplir esta oferta tres puntos claves: una mesa técnica plural e independiente, acceso completo al código fuente e infraestructura y la publicación de los hallazgos a toda la ciudadanía.

“La democracia merece total confianza, por eso pongo mi experiencia al servicio de Colombia”, sentenció.

La propuesta llega en un momento especialmente sensible. Según reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE), este año la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) contrataron auditorías externas por un valor superior a los $ 60.000 millones, recursos destinados a la verificación y revisión del software electoral.

Estos contratos, como ha ocurrido en elecciones anteriores, contemplan cláusulas de confidencialidad y reserva sobre el código fuente y los resultados técnicos detallados, bajo el argumento de tratarse de asuntos relacionados con la seguridad nacional.

En ese contexto, el ofrecimiento de Pino, que en diciembre pasado fue reconocido por su trabajo en el sector tecnológico como uno de los “100 nuevos líderes de Colombia”, adquiere una dimensión política y simbólica significativa: propone realizar una auditoría en ciberseguridad, independiente y sin costo para el Estado, con participación plural y publicación íntegra de los hallazgos, sean favorables o no; enfocada en el análisis de vulnerabilidades en el código fuente, detección de accesos arbitrarios y puertas traseras (backdoors), y pruebas de penetración al sistema, según precisó el experto.

Pino insiste en que su iniciativa no busca confrontar a ninguna institución, sino elevar el estándar de transparencia tecnológica en el país.

¿Quién es José Pino?

José Pino es un ‘hacker’ y empresario nacido en Tumaco hace 29 años, quien se ha consolidado como uno de los investigadores colombianos más reconocidos en ciberseguridad, luego de identificar vulnerabilidades en plataformas de multinacionales como Microsoft, Mozilla, Yahoo, PayPal, eBay, Twitter, Dropbox e incluso sistemas vinculados a la Universidad de Harvard, entre otros.

Hace apenas semanas, Pino fue noticia luego de revelar Brash: una vulnerabilidad que afecta a navegadores basados en Chromium y que, según medios tecnológicos internacionales, podía impactar a más de 3.000 millones de usuarios en el mundo. Ese hallazgo fue replicado por publicaciones especializadas y lo posicionó, nuevamente, como una voz relevante en temas de seguridad digital a nivel global.

De aceptarse la propuesta de este ‘hacker’, Colombia podría tener una de las revisiones técnicas más abiertas y transparentes de su historia reciente; de rechazarse, la discusión sobre la auditabilidad y confiabilidad del software electoral probablemente se intensificará en la opinión pública.

Por ahora, el ofrecimiento está sobre la mesa. La respuesta de las autoridades electorales y del Gobierno será clave para definir si esta ‘auditoría ciudadana’ se convierte en un hito técnico en el proceso electoral de 2026 o en un nuevo capítulo del debate sobre la confianza democrática en Colombia.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.