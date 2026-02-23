Álvaro Uribe, que también se lanzó al Senado, pero como último de la lista del Centro Democrático, habló con la emisora sobre varios temas de coyuntura nacional. Como siempre, criticó constantemente al Gobierno actual y varias de las decisiones políticas que ha tomado en estos últimos 4 años.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de la entrevista, al expresidente le preguntaron por Roy Barreras, quien fue su compadre y que ahora es un rival directo para Paloma Valencia de cara a las elecciones presidenciales de este 2026.

Aunque los periodistas de Caracol Radio quisieron sacarle una respuesta que provocara reacciones, Álvaro Uribe solo se limitó a responder así sobre el candidato del Frente amplio: “Lo del ahijado es una cosa muy respetable. Sobre el señor yo diría ya no sé”.

Luego de eso, Uribe se dedicó a hablar sobre la salud en Colombia y sobre Paloma Valencia, por eso, cuando acabó su respuesta, Julio Sánchez Cristo comentó entre risas: “Espinosa también fracasó [haciendo referencia al periodista que le había hecho la pregunta]. No mencionó a Abelardo, no mencionó a Roy”.

Lee También

Y es que las entrevistas con el expresidente se han caracterizado por eso: es difícil que dé respuestas claras sobre los temas que a él no le convienen y logra darle vuelta a toda la situación a su favor.

Cuál fue la pelea entre Álvaro Uribe y Roy Barreras

La relación entre Álvaro Uribe y Roy Barreras ha pasado de la cercanía personal y política a una confrontación pública que hoy los tiene enfrentados en redes sociales y hasta en los tribunales. Lo que alguna vez fue una amistad entrañable terminó convertida en uno de los choques políticos más sonados del país.

En los primeros años del siglo XXI, Barreras fue uno de los más fervientes defensores del entonces presidente Uribe. Desde su curul en la Cámara de Representantes, el hoy candidato a la presidencia se convirtió en un escudero del proyecto de la seguridad democrática y respaldó la reelección presidencial. Ese apoyo fue tan fuerte que incluso lo llevó a distanciarse de Cambio Radical, partido del que era fundador, para acercarse al Partido de la U, que en ese momento representaba la continuidad del uribismo en el poder. Una muestra más de los movimientos políticos que hoy tanto le cuestionan.

La amistad entre ambos trascendió la política. En octubre de 2009, Uribe fue padrino de bautizo de uno de los hijos de Barreras en una ceremonia en la Casa de Nariño, un gesto que reflejaba la confianza entre los dos. Sin embargo, con el paso del tiempo las diferencias comenzaron a aparecer, especialmente cuando Barreras se alineó con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

El punto de quiebre fue el proceso de paz con las Farc. Mientras Uribe se convirtió en el principal opositor del acuerdo, Barreras participó como negociador en La Habana y defendió la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde ese momento, la distancia política se volvió evidente y dio paso a críticas cada vez más fuertes entre ambos.

Las tensiones crecieron con debates como la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, cercano a Uribe, que terminó con su renuncia. A esto se sumaron cuestionamientos del senador sobre presuntos escándalos relacionados con el uribismo, lo que deterioró aún más la relación.

En este nuevo capítulo apareció el abogado Abelardo De La Espriella, quien asumió la defensa de Uribe. El jurista, conocido por representar a figuras políticas y por su estilo confrontacional en redes sociales, recibió poder para emprender acciones judiciales contra Barreras por presunta injuria y calumnia. Desde el Centro Democrático se indicó que el honor del exmandatario no podía verse afectado por afirmaciones sin pruebas.

De La Espriella, que hoy también es candidato presidencial y ha recibido apoyo del expresidente Uribe, no solo anunció la denuncia ante la Corte Suprema, sino que también protagonizó un fuerte cruce verbal con el senador. A través de redes sociales, el abogado cuestionó a Barreras y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. Sus declaraciones elevaron el tono del conflicto y lo convirtieron en un nuevo actor dentro de la disputa política.

Barreras, por su parte, respondió con críticas al abogado, en medio de un intercambio que reflejó la radicalización del enfrentamiento. El senador insistió en sus señalamientos y cuestionó la cercanía entre la defensa de Uribe y distintos sectores políticos, lo que dejó claro que la confrontación ya no es solo entre dos exaliados, sino que involucra a otros protagonistas del escenario nacional.

(Vea también: Roy Barreras le manda paloma de paz a Uribe, y pide sacar a De la Espriella de pelea)

Hoy, quienes fueron compadres y aliados protagonizan una pelea que mezcla diferencias ideológicas, acusaciones de corrupción y una guerra de declaraciones. Lo que empezó como una alianza política terminó en una rivalidad que promete seguir marcando la agenda nacional y que podría resolverse en los estrados judiciales.

* Pulzo.com se escribe con Z