Más allá de invitar a los colombianos a votar por Valencia, la candidata que eligió el Centro Democrático a finales del año pasado, a través del mecanismo de encuesta, Álvaro Uribe detalló cuáles serían los planes en caso de que ella no pase a la segunda vuelta.

En esa línea, durante una entrevista con La FM, le preguntaron al expresidente qué va a pasar con Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón, dos de los candidatos por los que también ha expresado su apoyo.

“Lo ha dicho la senadora Paloma, si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, estaremos con él. Como él ha dicho, si es Paloma, le carga maletas”, señaló Uribe.

Sin embargo, también dejó ver que les guarda mucho respeto a otros candidatos que están participando en la contienda, particularmente los que estarán en la consulta del próximo 8 de marzo como Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, entre otros.

“Aquí hay un tema muy grave que es Petro y Cepeda. Lo que hay que pensar es en Colombia de Cepeda, que ha dicho que quiere profundizar las reformas de Petro. ¿Cuáles son las reformas de Petro? Acabar con la salud […] están acabando con los fondos de pensiones”, afirmó el expresidente.

No es extraño que Álvaro Uribe exprese su intención de apoyar a De La Espriella en un eventual paso a segunda vuelta presidencial. La relación de ambos data desde hace varios años y, públicamente, el abogado se ha mostrado como un seguidor y admirador del exmandatario.

No es raro verlos juntos en eventos privados o fotos en redes sociales donde De la Espriella reafirma que Uribe es el “padre de la patria moderna”. Para analistas, el abogado funciona como el brazo mediático que dice lo que Uribe, por su investidura, no puede decir. Es el encargado de elevar el tono y confrontar a los enemigos políticos más acérrimos (como Gustavo Petro) con una vehemencia que protege la imagen del expresidente.

Actualmente, la posibilidad de que Abelardo de la Espriella pueda pasar a segunda vuelta es muy alta, a juzgar por las encuestas más recientes. En la publicada por la firma AtlasIntel, el fin de semana pasado, el abogado aparece liderando la intención de voto, con el 28 %, por encima de Iván Cepeda (26,5 %) y Sergio Fajardo (9,4 %)).

