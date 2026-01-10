La carrera presidencial colombiana ha entrado en su fase decisiva. Abelardo De La Espriella no solo lidera la intención de voto, sino que se consolida como el principal contradictor del proyecto político que lidera el presidente Gustavo Petro y tiene su candidato en Iván Cepeda.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana ubica a De La Espriella en el primer lugar de la contienda con el 28 % de intención de voto, superando a Iván Cepeda por 1,5 puntos y a Sergio Fajardo por 18,6 puntos, una diferencia que redefine el tablero político nacional.

Este posicionamiento coincide con su aparición en la portada de la revista Semana, un hecho que históricamente ha funcionado como termómetro del poder real y de los liderazgos con viabilidad electoral en Colombia.

Según el análisis publicado por la revista, el escenario electoral comienza a ordenarse alrededor de dos fuerzas claramente definidas, dejando atrás la fragmentación que marcó las etapas iniciales de la contienda. En ese nuevo

equilibrio, Abelardo De La Espriella no solo encabeza la intención de voto, sino que se perfila como el candidato con mayor capacidad de crecimiento, arrastre territorial y consolidación de una mayoría nacional, especialmente de cara a una eventual segunda vuelta.

“El estudio, elaborado por una reconocida encuestadora, confirma que la candidatura de De La Espriella dejó de ser una alternativa emergente para convertirse en una fuerza estructural, con respaldo ciudadano en las regiones, crecimiento sostenido y capacidad real de victoria”.

“Colombia entra así en un momento definitorio. La elección presidencial de 2026 ya no es una dispersión de aspiraciones, sino un pulso claro entre dos visiones de país”, dijeron desde la campaña. De la Espriella, que decidió no entrar en La Gran Consulta, seguirá su carrera por la presidencia esperando llegar a segunda vuelta.

