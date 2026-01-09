Y es que ese medio publicó la primera encuesta presidencial hecha por la firma AtlasIntel, que comienza a marcar el pulso de la carrera rumbo a las elecciones. De acuerdo con los resultados divulgados, Abelardo de la Espriella encabeza la intención de voto con el 28 %, posicionándose como el candidato mejor ubicado en este primer sondeo.

La medición, presentada en la portada que saldrá este fin de semana, muestra que el abogado y figura mediática logra una ventaja inicial frente a otros aspirantes, consolidándose como uno de los nombres más competitivos en el arranque del escenario electoral. Su porcentaje lo ubica en el primer lugar, aunque con una diferencia estrecha frente a su inmediato seguidor.

Este resultado refleja un panorama aún abierto, pero deja ver que De la Espriella parte con una base sólida de apoyo en esta fase temprana de la contienda presidencial, según los datos revelados por AtlasIntel para Semana.

Esta es la portada que dejó ver la revista:

Iván Cepeda sigue de cerca y Sergio Fajardo aparece tercero, según encuesta

En el segundo lugar de la encuesta aparece Iván Cepeda, quien registra 26,5 % de la intención de voto, quedando a apenas 1,5 puntos porcentuales del primer puesto. Esta cercanía sugiere una disputa cerrada entre ambos candidatos en el arranque de la carrera.

Más atrás se ubica Sergio Fajardo, con 9,4 %, ocupando el tercer lugar del sondeo. Aunque su porcentaje es considerablemente menor frente a los dos primeros, la encuesta lo mantiene dentro del grupo de candidatos con mayor reconocimiento en este momento del proceso, y en línea con lo que mostró la encuesta Invamer de diciembre.

La distancia entre los dos primeros y el tercero marca una brecha clara en la medición publicada por Semana, evidenciando que, al menos en este sondeo, la contienda se concentra principalmente entre De la Espriella y Cepeda.

Semana no muestra a los demás candidatos, por lo menos no en la portada que ha dejado ver hasta el momento.

Escenario de segunda vuelta favorece a De la Espriella

La encuesta de AtlasIntel también plantea un eventual escenario de segunda vuelta entre los dos candidatos mejor posicionados. Según los resultados divulgados por Semana, Abelardo de la Espriella ganaría un eventual balotaje frente a Iván Cepeda por una diferencia de 9,3 puntos porcentuales.

Eso sí, tampoco muestra los porcentajes que cada uno obtendría.

Este dato sugiere que, además de liderar la intención de voto en primera vuelta, De la Espriella contaría con una ventaja más amplia en un enfrentamiento directo, de acuerdo con la proyección presentada en el estudio.

