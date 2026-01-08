Alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, reapareció públicamente este jueves 8 de enero en un video difundido en redes sociales, en el que hizo un llamado a distintos grupos armados ilegales para unirse. La aparición se dio tras la intervención del gobierno de Donald Trump a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hechos que, sirvieron de contexto para el mensaje del jefe insurgente.

En la grabación, de 3 minutos y 16 segundos, Mordisco leyó un comunicado en el que citó a Simón Bolívar y convocó a una “cumbre insurgente”. En el video, el comandante, por quien el Gobierno colombiano ofrece una millonaria recompensa, pidió al Eln, a la Segunda Marquetalia, al Epl y al Ejército Bolivariano dejar de lado enfrentamientos recientes y unirse para “defender a la patria grande”.

Durante su intervención, Mordisco afirmó: “El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar, es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación”. En ese mismo mensaje, añadió: “Sabemos que existen diferencias heredadas desde el pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual”.

Alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc, le pide al ELN, a la Segunda Marquetalia, y la Coordinadora Nacional una alianza criminal tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela #VocesySonidos pic.twitter.com/e2s37VADaH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 9, 2026

‘Mordisco’ insistió en la necesidad de superar disputas internas y enfatizó en la unidad armada. “Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás; es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos, del abrazo férreo en la trinchera común”, expresó en la grabación fechada, según él, el 7 de enero.

Finalmente, Mordisco propuso un encuentro continental de grupos insurgentes y rechazó la injerencia extranjera. “Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América; basta de intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, señaló. Cerró su mensaje diciendo: “Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa, dejamos la unidad en la acción y forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande”, concluyó.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.