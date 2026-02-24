La caída de Nemesio Oseguera, alias ‘el Mencho’, líder del sanguinario Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo ha desatado una ola de violencia con más de 50 muertos en México, sino que ha puesto al descubierto los profundos y antiguos nexos de esta organización con estructuras criminales en Colombia.

De acuerdo con testimonios de antiguos aliados a los que tuvo acceso El Tiempo, la conexión entre el CJNG y las extintas Farc fue más allá de los negocios de cocaína. Óscar Orlando Nava, alias ‘el Lobo’, antiguo jefe del cartel de ‘los Valencia’, reveló ante una corte en Estados Unidos que el cuñado de ‘el Mencho’, alias ‘el Cuini’, utilizó sus nexos en Colombia para importar “conocimiento” bélico.

Según ‘el Lobo’, el cartel trajo al menos a cuatro combatientes de las Farc a territorio mexicano para entrenar a sus sicarios en fabricación de bombas con técnicas de de explosivos que la guerrilla perfeccionó durante décadas y técnicas de asesinatos, que son estrategias de combate y sicariato especializado, de acuerdo con el rotativo.

Incluso, se confirmó que dos de estos guerrilleros colombianos murieron en medio de un tiroteo con la policía mexicana, un dato que las autoridades locales ya verificaron, según el informe periodístico.

La investigación señala que parte del ejército de 20.000 hombres que protegía al capo incluía a mercenarios reclutados en Colombia. Entre las filas del CJNG se encuentran excombatientes de las Farc y militares recién retirados del Ejército Nacional, atraídos por los altos pagos del cartel, de acuerdo con el citado medio.

El testimonio de ‘el Lobo’ detalla que, desde el año 2000, los cargamentos de cocaína salían de Colombia hacia México cada dos o tres meses, con pesos que oscilaban entre los 1.000 y 2.500 kilogramos. En sus inicios, la fuente de suministro era Diego ‘Rastrojo’, en Cali, como se informó en el citado portal.

Con el tiempo, la operación se sofisticó utilizando aeronaves matriculadas en Estados Unidos y portacontenedores que hacían escala en Panamá y Costa Rica antes de llegar a su destino final.

Tras la baja de ‘el Mencho’ en el municipio de Tapalpa, donde el Ejército mexicano usó hasta lanzacohetes para neutralizar su esquema de seguridad, las autoridades en Colombia están en alerta máxima. Se monitorean los posibles movimientos y reacomodos del Clan del Golfo y el Eln, socios históricos del cartel mexicano, ante la incertidumbre de quién heredará el imperio del CJNG, de acuerdo con el periódico.

