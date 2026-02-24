Cerca de 1.000 jóvenes salen cada semana de Colombia con la intención de no regresar. La cifra, que equivale a unos 48.000 al año, encendió alertas en medio del debate electoral en Bogotá. Andrés Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el partido Ciudadanos Renovemos, señaló que muchos de quienes migran están altamente preparados y se van ante la falta de oportunidades.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Contratos de Nerú con el Gobierno superan los $ 276 millones; firmó uno nuevo antes de la Ley de Garantías)

El aspirante advirtió que esta tendencia podría acelerar el envejecimiento de la población, con efectos directos en el sistema de salud y el modelo pensional. Según explicó, si el país no logra retener a su población joven, la base productiva se reducirá y la presión sobre quienes sostienen la seguridad social será cada vez mayor.

En el plano económico, habló de una desindustrialización que, a su juicio, complica el emprendimiento. Señaló que crear empresa implica numerosos trámites y costos, lo que desincentiva nuevas iniciativas. También cuestionó el aumento de salarios sin considerar la competitividad frente a economías más desarrolladas.

Lee También

De igual manera, planteó la regulación del trabajo digital e indicó que miles de colombianos prestan servicios a compañías extranjeras desde sus casas, pero no cuentan con mecanismos claros para cotizar pensión ni vincularse plenamente al sistema de seguridad social. Esa situación, afirmó, deja a muchos trabajadores sin respaldo a futuro.

Lee También

También comentó la importancia de las reglas claras para los criptoactivos. Explicó que la tecnología blockchain permite trazabilidad y podría aportar divisas e impuestos si existe un marco normativo que diferencie actividades legales de economías ilícitas. En su concepto, el país no puede quedarse por fuera de esa discusión.

En educación, consideró que la Ley 30 y la Ley 115 quedaron desactualizadas. Sostuvo que Colombia necesita docentes mejor remunerados, con dominio de varios idiomas y formación en inteligencia artificial. Aseguró que las sociedades que lideren ese campo serán las más prósperas en los próximos años.

Sobre seguridad en Bogotá, afirmó que parte del crimen se coordina desde centros penitenciarios. Por eso, propuso trasladar cárceles fuera del perímetro urbano y bloquear comunicaciones para impedir que desde allí se dirijan extorsiones y hurtos.

(Lea también: Fiscalía tomó decisión en caso de Kevin Acosta y abrió investigación por presunta negligencia)

Además, planteó modificar el Código Penal para dar protección especial a bienes como celulares, bicicletas, cableado y contadores de servicios públicos. La idea es elevar la cuantía de esos delitos y establecer penas entre tres y nueve años en casos de reincidencia, como medida para enfrentar la impunidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.