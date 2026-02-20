En la mañana de este 19 de febrero se registró una escena inusual en Bogotá. En la estación Temporal Calle 34 del sistema Transmilenio, sobre la avenida Caracas, un grupo de jóvenes fue visto usando máscaras de perros y actuando como si fueran ese animal, en un hecho que quedó grabado y difundido en redes sociales.

El video fue publicado por la cuenta Colombia Oscura en X, donde se observa a varios de los llamados ‘therian’ esperando buses dentro de la estación. Según las imágenes, algunos empezaron a jugar y a saltar desde la plataforma hacia la calle y luego regresaban, mientras otros permanecían sentados aguardando el articulado que necesitaban.

También se aprecia que algunos llevaban collar y eran guiados por otro ciudadano. La escena llamó la atención de los usuarios del sistema, quienes no ocultaron su sorpresa ante la situación.

#OPINE. La nueva “moda” de los therian llegó a Bogotá y fue grabada en la estación Temporal de TransMilenio Calle 34, donde varios jóvenes fueron vistos adoptando comportamientos asociados a esta tendencia, generando sorpresa y todo tipo de reacciones entre usuarios del sistema. pic.twitter.com/gnVNS6ze9b — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 20, 2026

La grabación se viralizó rápidamente y provocó reacciones en redes sociales. Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Hola, como líder de la manada ‘therian’ de Bogotá los invito a tener empatía y recordarles que cargamos bolsitas para nuestras necesidades. Así que no le hacemos daño a nadie”, “los peritos callejeros no hacen eso, son más educados” y “que se crean lo que se les de la gana, pero si uno de ellos se atreve acercarse a olfatearme o invadir mi espacio personal, lo pateo”.

¿Qué son los ‘therian’?

El término ‘therian’ se ha popularizado en redes sociales y espacios juveniles, causando curiosidad y debate sobre su significado y alcance. El fenómeno plantea interrogantes sobre si corresponde a una tendencia cultural, una forma de identidad o un asunto relacionado con la salud mental.

De acuerdo con la psicóloga argentina Florencia Rodríguez, consultada por Caracol Radio, los ‘therian’ se diferencian de otras subculturas juveniles porque no se identifican con una figura humana específica, sino con una percepción de identidad vinculada al mundo animal.

La especialista explicó que calificarlos como una simple tribu urbana puede resultar impreciso. A diferencia de movimientos juveniles asociados a gustos musicales, estéticas o dinámicas sociales, en este caso la identidad se centra en la autopercepción como animal o en una conexión profunda con él.

El concepto continúa causando discusión en ámbitos psicológicos y sociales, mientras aumenta su visibilidad en plataformas digitales.

