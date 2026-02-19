Un joven de 22 años murió en la noche del miércoles tras un siniestro vial ocurrido en la troncal de Transmilenio sobre la avenida NQS con calle 70, en sentido sur-norte, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, el hecho involucró un bus articulado del sistema de transporte masivo y un peatón, quien habría muerto en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades de tránsito y el equipo de criminalística se desplazaron hasta la zona para realizar la inspección técnica del cadáver y establecer las circunstancias exactas del accidente.

#GestiónDelTráfico [11:23 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta siniestro vial con fatalidad en la NQS con calle 70, en sentido Sur – Norte, entre bus articulado y peatón. Unidad de @TransitoBta y criminalística se dirigen a realizar labores de investigación en el punto. pic.twitter.com/gzfabVVpHY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 19, 2026

De acuerdo con información preliminar proporcionada por Caracol Radio, la víctima habría intentado cruzar la vía por un punto no autorizado, sin utilizar el puente peatonal cercano, lo que es una de las hipótesis que analizan los investigadores.

Además, la emisora aseguró que el peatón había acudido a una estación para acompañar a su pareja y en el retorno fue que se presentó la lamentable situación.

Noticia en desarrollo…

