La movilidad en el sur de Bogotá y el municipio de Soacha se vio gravemente afectada este martes 17 de febrero de 2026 debido a una nueva jornada de manifestaciones que generó bloqueos viales, cierres de estaciones de transporte público y largas congestiones vehiculares.

Uno de los principales focos de afectación se registró en la Autopista Sur, a la altura del sector de Terreros, donde se presentaron bloqueos que impactaron tanto el carril mixto como el exclusivo del sistema de transporte masivo. Como consecuencia, varias estaciones del sistema Transmilenio fueron cerradas temporalmente, entre ellas San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa.

La interrupción del servicio dejó a más de 31.000 usuarios sin transporte, obligando a cientos de personas a desplazarse a pie por la vía para poder llegar a sus hogares o lugares de destino. Además, la operación troncal tuvo que realizar retornos en el Portal Sur y suspender algunos servicios alimentadores, aumentando el caos en la zona.

Ante la situación, la Policía Metropolitana y las autoridades de tránsito hicieron presencia en los puntos críticos con el objetivo de mantener el orden público y regular la movilidad. Sin embargo, los bloqueos intermitentes generaron congestión en ambos sentidos viales y dificultaron la normalización del tráfico durante varias horas.

Las autoridades locales recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrollaban las protestas y se adelantaban labores de control.

A esta hora se presenta una manifestación de conductores de servicio público en Soacha, quienes advierten que están siendo extorsionados. El bloqueo afecta las estaciones de TransMilenio San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa. Siga la señal de Noticias Caracol 👉… pic.twitter.com/IyHRVd0Otj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 18, 2026

Por qué hay protestas en Soacha y Autopista Sur

En el caso de Soacha, la principal motivación de los transportadores ha sido la preocupación por la seguridad y los recientes hechos violentos contra conductores.

La jornada dejó en evidencia las dificultades de movilidad que enfrenta la región cuando se presentan bloqueos en corredores estratégicos como la Autopista Sur, una de las principales vías de conexión entre Bogotá y los municipios vecinos.

Esas protestas, que se desarrollaron por segundo día consecutivo, fueron protagonizadas principalmente por conductores y transportadores que exigen mayores condiciones de seguridad ante la creciente presencia de bandas extorsivas.

#MOVILIDAD. A esta hora, se presenta bloqueo total en la Autopista Sur a la altura de Terreros, en ambos sentidos Bogotá – Soacha, viceversa. Usuarios de TransMilenio caminando para lograr llegar a sus destinos. FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM pic.twitter.com/nXiUjqctAC — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 18, 2026

