La tensión que se vive este lunes 16 de febrero en los alrededores del Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá, no solo ha afectado a funcionarios públicos retenidos en edificios oficiales, sino también al trabajo de los medios de comunicación.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Caos en Bogotá por bloqueos de indígenas en el CAN: hay cientos de funcionarios atrapados)

“Se han registrado varias confrontaciones no solo entre campesinos y funcionarios, sino también con los periodistas. No nos han dejado grabar porque, dicen ellos, no quieren salir en los registros de video. Están quitando cámaras y micrófonos”, explicó el periodista de Blu Radio desde el sitio de las manifestaciones.

Protestas hoy en el CAN: ¿quiénes están en las manifestaciones?

Las protestas comenzaron luego de que grupos indígenas y afrodescendientes, que llegaron la noche anterior a la Universidad Nacional de Colombia, se movilizaran hacia el CAN, donde mantienen bloqueados varios accesos. Esta situación ha impedido la salida de funcionarios de distintas entidades públicas ubicadas en el sector.

Uno de los puntos más críticos se presenta en la sede del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, donde un grupo de manifestantes bloquea la entrada principal. Según los reportes preliminares, al menos 1.500 trabajadores permanecen dentro de las instalaciones sin poder salir. Hasta el momento, únicamente se ha permitido la salida de mujeres.

Los manifestantes pertenecen a 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), organización que ha llegado a la capital para exigir soluciones a sus demandas sociales.

Lee También

Frente a la situación, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, manifestó su preocupación por la retención de los funcionarios y la falta de acuerdos con los líderes de la movilización.

“Lamentamos que no se haya cumplido la reunión. Nos preocupa que las personas completen ya varias horas sin poder salir. Ninguna causa justifica la retención ni la afectación de la libertad”, advirtió el funcionario.

* Pulzo.com se escribe con Z