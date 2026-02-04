Los comerciantes le piden al Distrito retirar las vallas instaladas tras la explosión de una granada ocurrida en la zona hace varios días. Las protestas obligaron a suspender estaciones de Transmilenio y causaron retrasos para miles de pasajeros.

De acuerdo con reportes de las autoridades de movilidad y del sistema de transporte masivo, la concentración se registró en la calle 24 con avenida Caracas.

Los manifestantes bloquearon el paso de buses articulados en ambos sentidos, lo que obligó a la flota a hacer desvíos y provocó largas filas y congestión en los alrededores.

#BOGOTÁ | A esta hora se presentan manifestaciones por parte de comerciantes del sector de Santa Fe en la calle 24 con avenida Caracas. Piden al distrito que quiten las vallas que las autoridades pusieron el día que explotó la granada en la zona , pues ya llevan 12 días con los… pic.twitter.com/mafJymnjeO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 4, 2026

La situación llevó a que decenas de pasajeros descendieran de los buses en plena vía ante la imposibilidad de continuar su recorrido. Usuarios reportaron demoras y caminatas obligadas para poder llegar a sus destinos, mientras el tráfico vehicular en el sector también se vio seriamente afectado.

#BOGOTÁ | Decenas de personas se empiezan a bajar de los buses de Transmilenio en la Avenida Caracas con calle 24 debido a las manifestaciones por parte de lo comerciantes que impiden el paso.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/gjlvNVp2gH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 4, 2026

Según información del sistema, la operación en las estaciones avenida Jiménez y calle 22, ubicadas sobre la troncal Caracas, tuvo que ser suspendida temporalmente para evitar riesgos y reorganizar la circulación de los articulados.

Mientras continúan las manifestaciones, autoridades de tránsito intentan mediar con los manifestantes y recomiendan a los ciudadanos tomar rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento. Entretanto, se espera que el Distrito dialogue con los comerciantes para buscar una solución que permita restablecer la movilidad y reactivar la actividad económica en la zona.

