Feb 4, 2026 - 11:27 am

Los comerciantes le piden al Distrito retirar las vallas instaladas tras la explosión de una granada ocurrida en la zona hace varios días. Las protestas obligaron a suspender estaciones de Transmilenio y causaron retrasos para miles de pasajeros.

De acuerdo con reportes de las autoridades de movilidad y del sistema de transporte masivo, la concentración se registró en la calle 24 con avenida Caracas.

Los manifestantes bloquearon el paso de buses articulados en ambos sentidos, lo que obligó a la flota a hacer desvíos y provocó largas filas y congestión en los alrededores.

La situación llevó a que decenas de pasajeros descendieran de los buses en plena vía ante la imposibilidad de continuar su recorrido. Usuarios reportaron demoras y caminatas obligadas para poder llegar a sus destinos, mientras el tráfico vehicular en el sector también se vio seriamente afectado.

Según información del sistema, la operación en las estaciones avenida Jiménez y calle 22, ubicadas sobre la troncal Caracas, tuvo que ser suspendida temporalmente para evitar riesgos y reorganizar la circulación de los articulados.

Mientras continúan las manifestaciones, autoridades de tránsito intentan mediar con los manifestantes y recomiendan a los ciudadanos tomar rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento. Entretanto, se espera que el Distrito dialogue con los comerciantes para buscar una solución que permita restablecer la movilidad y reactivar la actividad económica en la zona.

