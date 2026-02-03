Un nuevo caso de intolerancia volvió a ocurrir en Bogotá, pero lo insólito en esta ocasión fue que lo protagonizaron unos policías, luego de que uno de ellos agrediera a golpes a un compañero. Los hechos sucedieron a plena luz del día de este 3 de febrero en el carril de Transmilenio de la avenida de Las Américas y quedaron en video.

De acuerdo con Blu Radio, el ataque lo inició un subintendente de la institución, quien agredió a un suboficial. La emisora agregó que la pelea se habría dado por un reclamo de un superior.

Las imágenes grabadas del incidente evidenciaron el momento en el que el subintendente le mandó varias patadas al suboficial, quien solo se limitaba a retroceder y poner las manos en señal de que pararan de golpearlo. En un momento, el energúmeno agarró a su compañero y le dio puños en reiteradas ocasiones. Un tercer uniformado que estaba con los implicados intentó separar la paliza y calmó los ánimos.

¿Qué pasó con el policía que atacó a compañero en Bogotá?

Luego de que el video se hizo viral en redes sociales, la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que los uniformados involucrados hacen parte de las guardias en Transmilenio. A su vez, confirmó que suspendió al subintendente de su cargo mientras avanzan las investigaciones penales y disciplinarias.

La institución enfatizó en su rechazo por este caso de intolerancia y aseguró que no permitirán este tipo de comportamientos en sus unidades. Finalmente, aseguró que las indagaciones se llevarán a cabo con celeridad para emitir un castigo lo más pronto posible.

