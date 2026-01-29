La intolerancia en la capital sigue siendo un problema crítico, pues ciudadanos optan por la violencia verbal y hasta agresiones físicas para arreglar diferencias, esto sin medir las consecuencias que pueden resultar fatales. Un caso reciente se dio sobre la mañana de este jueves 29 de enero e involucró al conductor de un SITP y a un hombre que iba montado en una patineta eléctrica.



Aunque no se tiene contexto de qué originó la pelea, el sujeto del monopatín se habría pasado un semáforo en rojo sobre la calle 34 con carrera 19. En ese momento, el bus estaría pasando, por lo que frenó de golpe para no atropellar al otro actor vial.

Presuntamente, el chofer del bus le habría reclamado al otro hombre, quien continuó la pelea que quedó en video. En la grabación se observa que ambos sujetos discutían a un costado del vehículo de transporte público.

#BOGOTÁ. La transición entre Bogotá y la muerte… La mañana de hoy 29ENE, en la calle 34 con carrera 19, loc/Teusaquillo. No se tiene detalles del suceso. pic.twitter.com/HvinMBze5L — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 29, 2026

Momentos después, el conductor del patín volvió a su elemento y se va marchando, pero mientras pasa por delante del bus le destruye el parabrisas, lo que desata la molestia del chofer del SITP y quien, en un mal actuar, le manda el vehículo.



El sujeto del monopatín casi pierde el equilibrio, pero sigue su recorrido y se aleja del lugar. La situación dio de qué hablar en redes sociales, donde internautas tuvieron opiniones divididas.

“El gomelo patineto se creyó con más derechos que el semáforo y las normas de tránsito”, “Vivo por ese sector y uno como peatón es horrible caminar por los andenes. Motos, ciclas y patinetas por el anden y a alta velocidad. Es un peligro caminar en la mañana por ahí” o “esos junto con los de las motos eléctricas se sumaron al grupo de desadaptados de los ciclistas y motociclistas, la falta de cultura en Bogotá en todos los aspectos esta por el piso tanto de gente que viene de afuera como los mismos rolos”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Problema de peleas en Bogotá: ¿Qué pasa si un conductor del SITP está involucrado?

En 2024, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió más de 254.000 reportes de riñas en en diferentes puntos de la capital, un reflejo de la intolerancia en espacios públicos que presionan los servicios de seguridad. La institución indicó que puede atender hasta 1.500 llamadas diarias relacionadas con riñas en la ciudad. Sumado a ello, la Secretaría de Seguridad de la ciudad mostró el preocupante dato de que las lesiones personales aumentaron a más de 20.000 casos, por encima de los cerca de 19.000 del año anterior.

En el contexto del transporte, no solo los ciudadanos se ven involucrados: los casos de intolerancia también alcanzan a trabajadores. Por ejemplo, se han reportado hechos en los que conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) han sido protagonistas o víctimas de agresiones durante discusiones en vías y paraderos, situaciones calificadas como intolerancia y que las autoridades investigan y sancionan.

Si un conductor del SITP se involucra en una riña o agresión, no solo puede enfrentar investigaciones internas por parte de TransMilenio S.A. y sus empresas contratistas, sino también posibles sanciones administrativas y penales si se demuestra conducta violenta o contraria a la ley, pues la violencia en la vía pública está regulada y perseguida por la Policía.

¿Cómo denunciar una riña o acto de intolerancia en Bogotá?

Llamar a la línea de emergencia 123 para atención inmediata por parte de la Policía. Informar al CAI más cercano o a la patrulla del cuadrante. En conflictos de convivencia en espacios residenciales, acudir a Casa de Justicia o a los Comités de Convivencia del conjunto.

¿Qué hacer si estás en medio de una riña en vía pública?

Mantenga la calma y aléjese del conflicto lo antes posible.

No intervenga físicamente ; busque un lugar seguro y llame a las autoridades.

Si es seguro hacerlo, grabe evidencia del hecho y proporcione detalles precisos a los agentes.

Ayude a víctimas en lo posible, siempre sin ponerse en riesgo, hasta que llegue la Policía.

