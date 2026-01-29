En la mañana de este martes se registró un accidente de tránsito en la localidad de Barrios Unidos, luego de que un camión se volcara en la NQS con calle 63B, en sentido norte–sur, causando congestión vehicular en el sector.

En el lugar hacen presencia unidades de la Secretaría de Movilidad (@TransitoBta) y una ambulancia, que atienden la emergencia y adelantan labores para restablecer la movilidad y verificar el estado de salud del conductor involucrado.

Debido al incidente, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, especialmente la calle 80, mientras se normaliza la situación en este importante corredor vial del occidente de Bogotá.

Se espera que en las próximas horas se entregue un balance oficial sobre las causas del volcamiento y el tiempo estimado de cierre o habilitación total de la vía.

#GestiónDelTráfico [10:34 a.m.] #MovilidadAhora | Camión volcado en la localidad de Barrios Unidos, en la NQS con Calle 63B, sentido Norte – Sur. Unidad de @TransitoBta y ambulancia en el punto. 🔵Ruta alterna: Calle 80. pic.twitter.com/wytxORWbnK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 29, 2026

