Un motociclista identificado como Juan José Tejada García, de aproximadamente 27 años, fue asesinado a tiros mientras se encontraba detenido en un trancón sobre la calle 13, a la altura del costado de la biblioteca pública Juan Bosco, en inmediaciones del municipio de Mosquera (Cundinamarca).

Sigue a PULZO en Discover

Según la información de ‘Gato Noticias’, la víctima había salido en su motocicleta para realizar una diligencia y tomó este corredor vial, cuando un semáforo en rojo lo obligó a detenerse junto a otros vehículos. En ese momento, permanecía a la espera de que el tráfico avanzara, sin imaginar que sería atacado de forma violenta en plena vía.

(Vea también: Dicen cómo fueron encontrados muertos el niño de 9 años y su padre: los detalles estremecen)

Apenas unos 30 segundos después de quedar detenido, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron. De acuerdo con el reporte, el parrillero sacó un revólver de la pretina y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir junto a su cómplice entre los carros que estaban represados por el trancón.

Lee También

Juan José Tejada fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables de este ataque que ocurrió a plena luz del día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: