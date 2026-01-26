Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Soacha, luego de que un taxista fuera asesinado a bala en el sector de Ciudad Verde, específicamente en la carrera 39 con calle 13, donde una cinta negra de luto marcó la escena del crimen.

De acuerdo con información conocida por @Gatonoticias, la víctima fue identificada como Diego Fernando Casas Marulanda, de 38 años, quien se encontraba trabajando con normalidad cuando ocurrió el ataque.

Según las primeras versiones, cuando el conductor llegaba al sector de Ciudad Verde, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron. Tras seguirlo durante algunos segundos, el parrillero descendió del vehículo aprovechando que el taxista se había detenido.

En una acción rápida, el agresor sacó un revólver y disparó en al menos cuatro oportunidades contra Casas Marulanda. Acto seguido, los atacantes huyeron del lugar en la motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El taxista fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

De acuerdo con las autoridades judiciales, una de las principales hipótesis apunta a que el homicidio estaría relacionado con un caso de extorsión, línea que actualmente es materia de investigación. Unidades especializadas adelantan labores para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

El hecho ha generado consternación entre la comunidad y el gremio de taxistas, que nuevamente alzan su voz ante los riesgos de seguridad que enfrentan durante su labor diaria.

