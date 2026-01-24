El asesinato de Neill Felipe Cubides, ocurrido el 15 de enero de 2026, sigue siendo un caso en investigación, pero las primeras indagaciones apuntan a una banda delincuencial de ciudadanos venezolanos que operan en zonas específicas de Bogotá, como la Zona T.

La víctima, un profesor de comunicación social, fue hallado en una zona rural de Usme, sur de la ciudad, en condiciones horribles: asfixiado, torturado e incinerado. Su desaparición fue reportada, cuando su esposa, Denisse Alfaro Flores, notó su ausencia en la mañana del día siguiente.

Según las primeras investigaciones y detalles expuestos por revista Semana, Cubides fue secuestrado y trasladado en un taxi solicitado a través de una aplicación móvil, en lugar de la versión inicial que indicaba un secuestro en un carro particular.

Los registros de las cámaras de seguridad muestran cómo el taxi, que transportaba a Cubides, quedó oculto tras un bus del SITP, lo que dificultó su seguimiento en ese momento. Posteriormente, el cuerpo fue encontrado en una zona rural, donde los delincuentes intentaron incinerarlo, posiblemente debido a su inexperiencia en este tipo de crímenes.

Las autoridades no han determinado aún todos los detalles de la banda responsable, pero se sabe que no se dedican exclusivamente al paseo millonario. Este grupo está involucrado en diversos delitos, como el robo y la violencia extrema.

Un elemento clave en las investigaciones es una interceptación telefónica en la que los presuntos criminales admiten que “se les fue la mano” con la víctima, lo que podría indicar un crimen que escaló de manera imprevista.

La policía de Bogotá ha señalado que aunque las cifras de homicidios han disminuido en la ciudad, la violencia relacionada con bandas de ciudadanos venezolanos ha aumentado, siendo más cruda y violenta.

“Al criminal colombiano le gusta vivir en las sombras, trabaja para no dejar rastro, para que no lo vean. Ese es su modus operandi. En cambio, el criminal venezolano siempre ha sido mucho más autor. Le gusta demostrar poder, ejercer violencia ejemplarizante y llevar al límite la situación. Eso ya lo habíamos visto con los famosos embolsados en Bogotá”, explicó un investigador en revista Semana.

La zona afectada por estos crímenes, como la Zona T y la Zona G, sigue siendo un foco de delitos violentos. Aunque los casos de paseo millonario han disminuido, la muerte de Cubides resalta la crueldad con la que algunas bandas operan en la ciudad, mostrando una preocupante tendencia hacia la tortura y el incineramiento de víctimas.

¿Qué hacer en caso de desaparición de una persona en Colombia?

Ante la desaparición de una persona en Colombia, es fundamental actuar con rapidez, ya que no es necesario esperar 72 horas para hacer el reporte. El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) se activa de forma inmediata para que todas las autoridades inicien la localización sin dilaciones.

Para iniciar el proceso de búsqueda efectiva, debe seguir estos pasos clave:

Comunicarse de inmediato con la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación o acuda a la oficina de la Sijín más cercana.

Suministrar información detallada sobre la víctima: nombre completo, descripción física, prendas de vestir, tatuajes, cicatrices y última ubicación conocida.

Entregar una fotografía reciente y clara del desaparecido para facilitar la difusión en redes de alerta nacional.

Proporcionar datos sobre sus redes sociales, amistades frecuentes y posibles problemas o amenazas recientes que ayuden a trazar una línea de investigación.

Consultar de forma autónoma el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) operado por Medicina Legal.

Es vital recordar que ninguna autoridad puede negarse a recibir la denuncia. El Estado tiene la obligación de desplegar recursos humanos y tecnológicos para la protección de la vida. También puede acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoría legal gratuita y acompañamiento psicosocial durante el proceso.

Homicidios reportados en Colombia

