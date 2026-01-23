El subsidio de transporte escolar es un apoyo económico que entrega la Secretaría de Educación del Distrito (SED) para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en los colegios públicos de Bogotá. Este beneficio cobra especial relevancia para 2026, año en el que la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) subió a $3.550, tras un ajuste del 10,9 %.

Según la Alcaldía de Bogotá, el programa busca aliviar el impacto del costo del transporte en las familias, especialmente en aquellas que viven lejos de las instituciones educativas o que no cuentan con cupos cercanos a su lugar de residencia. Por eso, el subsidio cubre hasta el 79 % del valor del pasaje, lo que equivale a $2.800 por trayecto.

El beneficio está dirigido a estudiantes de colegios públicos que cumplan con los criterios establecidos por el Programa de Movilidad Escolar (PME). En el caso de los menores de 14 años, la Secretaría entrega un apoyo adicional para el acompañante, con el fin de garantizar un desplazamiento seguro.

Para la vigencia 2026, la administración distrital proyecta una inversión cercana a los 28.000 millones de pesos, con la que se espera beneficiar entre 23.000 y 24.000 estudiantes, ampliando la cobertura frente a años anteriores.

Cómo se paga el subsidio de transporte escolar en 2026

La Secretaría de Educación explicó que el subsidio se entrega en abonos periódicos, los cuales dependen de la asistencia del estudiante a clases. El pago se realiza a través de dos modalidades:

Transferencia monetaria al adulto responsable o al estudiante, si es mayor de edad.

Recarga de la tarjeta personalizada TuLlave Plus, para uso exclusivo en el SITP.

En 2025, más de 6.500 estudiantes recibieron el subsidio mediante la tarjeta TuLlave, durante cinco ciclos al año, con una inversión superior a los 5.300 millones de pesos. Para 2026, la Secretaría confirmó que el esquema se mantiene, pero con mayor alcance y recursos.

Uno de los puntos clave es que la información para el pago se toma de los datos registrados en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula). Por eso, la entidad insiste en que las familias mantengan actualizada su información, ya que allí se define quién recibe el beneficio y cómo se notifica el giro.

Fecha límite para reclamar el subsidio y por qué muchos lo pierden

Uno de los errores más comunes es no reclamar el subsidio dentro del plazo establecido, lo que provoca que el dinero se pierda. De acuerdo con la Secretaría de Educación, cada familia cuenta con 30 días calendario desde el momento en que recibe la notificación para redimir el recurso.

En el caso del quinto ciclo correspondiente a 2025, el pago comenzó el 6 de enero y puede reclamarse hasta el 5 de febrero, a través de Daviplata o en sus puntos autorizados. Si el dinero no se retira dentro de ese periodo, el recurso se pierde y será necesario esperar al siguiente ciclo de 2026.

La notificación del pago llega directamente al beneficiario, con base en la información registrada en el SIMAT. Por eso, la Secretaría recomienda estar atentos a los mensajes y revisar con frecuencia las plataformas habilitadas.

Además, el subsidio solo se entrega a estudiantes que cumplieron con los criterios de permanencia y asistencia durante el año escolar, lo que también explica por qué algunos hogares quedan por fuera del beneficio.

