Los últimos pasos y minutos del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza siguen siendo un enigma aún en este nuevo año. El docente de la Universidad Externado de Colombia fue hallado incinerado en la vereda Los Soches de Usme, en el sur de Bogotá. Esto sucedió el 15 de enero de 2026, una fecha que ahora causa escalofríos y deja un eco de interrogantes que solo la Fiscalía puede resolver. Tal como lo informó El Tiempo, a cada paso de su ruta aparecen más dudas e inconsistencias temporales.

La noche anterior a los sucesos, Cubides, junto a su esposa Denis Alfaro y su hijo de 10 años, asistieron a la Clínica del Country debido a una emergencia médica del menor. Dado que el centro únicamente permitió un acompañante, Denis pidió a su esposo que volviese a casa para continuar con sus obligaciones al día siguiente. A las 10:06 p. m., Cubides se despidió de su familia y caminó hasta la carrera 15. Aquí, un reciente video muestra a Cubides abordando un vehículo particular azul, posiblemente a través de una aplicación de transporte.

Después de esta secuencia de sucesos, el misterio enmascara la ruta de Cubides. El artículo de El Tiempo, afirma que no hay más videos de cámaras de seguridad disponibles. No se sabe cuál era su destino, pero lo que sí se sabe es que su esposa, desesperada por su desaparición, descubrió tres transacciones hechas en dos cuentas bancarias de Cubides en el sector de Venecia, Tunjuelito. Estas transacciones por un total de más de 6 millones de pesos se hicieron entre las 1:25 a.m. y 1:51 a.m. Para cubrir la distancia desde la Clínica del Country hasta Venecia en esas horas, Cubides habría tenido que estar detenido por más de tres horas.

El misterio se intensifica aún más al analizar la logística de los tiempos precisos de las trágicas secuencias de eventos. El dato más inquietante es que, a pesar de que las transacciones finalizaron a la 1:51 a.m., se habría necesitado un mínimo de 30-45 minutos para llegar a la vereda Los Soches. Sin embargo, a las 2:00 am, las autoridades descubrieron el cuerpo de Cubides incendiándose en una remota área rural.

Son estas discrepancias temporales las que dejan en el aire muchas preguntas. Algunas de las más perturbadoras son: ¿Los perpetradores usaron sus propios dispositivos de pago mientras retenían a Cubides? ¿O se hicieron compras luego de la muerte y después de abandonar e incinerar el cuerpo?

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.