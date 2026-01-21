En horas de la mañana de este miércoles 21 de enero, se presentó un accidente de tránsito en la calle 100 con carrera 14, en sentido occidente–oriente, lo que ocasionó afectaciones en la movilidad del sector.

De acuerdo con el reporte preliminar de Tránsito Bogotá, el siniestro involucró a una camioneta y un motociclista. Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de las personas implicadas en el hecho.

Al lugar acudieron ambulancias y personal de emergencia, quienes adelantan las labores de atención y verificación para establecer la gravedad de las lesiones y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades de tránsito hicieron presencia en la zona para regular la movilidad y recomendaron a los conductores tomar vías alternas, mientras se normaliza la circulación y se realizan los procedimientos correspondientes.

Noticia en desarrollo…

