Neill Cubides fue visto por última vez la noche del 15 de enero, cuando salió de la Clínica El Country, en el norte de la ciudad, tras acompañar a su hijo de 10 años, quien se encontraba en el área de pediatría por una urgencia médica. El profesor universitario vestía una chaqueta naranja, pantalón negro y zapatos del mismo color, prendas con las que familiares y amigos iniciaron su búsqueda al perder todo contacto con él.

Según relató su esposa, Denis Alfonso, Neill salió de la clínica hacia las 10:10 de la noche, luego de que solo se permitiera un acompañante con el menor. Cámaras de seguridad confirmaron que el docente de la Universidad Externado tomó un taxi en inmediaciones de la calle 85 con carrera 15. Sin embargo, tras despedirse de su pareja, no volvió a responder llamadas ni mensajes, lo que encendió las alarmas y llevó a que al día siguiente se interpusiera la denuncia por su desaparición.

Las autoridades confirmaron que la víctima no tenía documentos y que su ropa estaba completamente quemada, un hecho que ocurrió pocas horas después de la desaparición de Cubides y que hoy es clave en la investigación para esclarecer lo sucedido.

¿Qué encontraron en el cuerpo de Neil Cubides?

De acuerdo con las autoridades, en la madrugada varios hombres habrían arrojado el cuerpo del docente en el kilómetro 8 de la vía, donde lo rociaron con gasolina y posteriormente le prendieron fuego. En el lugar no se encontraron documentos de identificación, aunque sí parte de la ropa del profesor, que estaba parcialmente quemada junto al cuerpo.

Un equipo de Blu Radio llegó hasta la zona y encontró restos del cuerpo y elementos clave para la investigación, como una manga calcinada de la chaqueta que vestía Cubides. Además, fueron hallados restos de una carretilla de madera, en la que presuntamente fue transportado el cuerpo antes de ser incinerado. El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a Medicina Legal, donde tres días después se logró confirmar su identidad, debido al avanzado estado de calcinación.

En paralelo, la esposa de Cubides reveló a Noticias Caracol movimientos bancarios irregulares registrados horas después de su desaparición. Según explicó, a la 1:25 de la madrugada del viernes 16 de enero se hizo una transacción por dos millones de pesos, seguida de otro retiro por cuatro millones. Minutos más tarde, se registró una compra adicional por 250.000 pesos, operaciones que hoy son analizadas por las autoridades como posibles pistas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

