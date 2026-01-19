Las investigaciones por el grave accidente ocurrido en el noroccidente de Bogotá, que dejó tres personas muertas tras una persecución iniciada luego de un hurto, avanzan ahora con un nuevo elemento clave: la falsa identidad con la que se habría presentado el presunto ladrón capturado tras el choque múltiple.

El siniestro, que involucró varios vehículos y una motocicleta, se produjo luego de que dos hombres armados interceptaran una camioneta Renault Duster Oroch y desataran una persecución que terminó en tragedia. Uno de los presuntos asaltantes murió y el otro resultó gravemente herido, por lo que permanece bajo custodia policial en un centro médico.

Aunque inicialmente el capturado fue identificado como Roberto Camargo Galvis, una investigación posterior estableció que ese nombre no correspondería a su verdadera identidad. De acuerdo con información revelada por El Tiempo, en el expediente judicial se advierte que el sujeto habría suministrado un número de cédula perteneciente a una persona con los mismos apellidos, alterando únicamente los últimos tres dígitos, en un intento por despistar a las autoridades.

La maniobra fue detectada tras un examen de dactiloscopia solicitado por el fiscal del caso, Ricardo Bejarano Beltrán, adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá. El estudio forense permitió confirmar que el capturado en realidad se llama José Ignacio Camargo Galvis, y que estaría utilizando la identidad de un familiar sin antecedentes judiciales.

Otro elemento que resultó determinante para confirmar su verdadera identidad fueron varios tatuajes plenamente identificables: un búfalo en el brazo izquierdo, las letras X y Y en la mano izquierda y la figura de un demonio en la espalda, rasgos que coincidieron con registros previos en bases de datos judiciales.

Según pudo establecer El Tiempo, José Ignacio Camargo tendría un amplio prontuario criminal. Entre sus antecedentes figura una condena de 8 años y 7 meses de prisión por porte ilegal de armas de fuego, impuesta en junio de 2017. Además, fue condenado por hurto calificado y porte de estupefacientes en procesos registrados en 2002 y 2017. A esto se suma una orden de captura vigente desde octubre de 2024 por porte y tráfico de drogas, emitida por un juzgado de Acacías, Meta.

En el lugar del accidente, las autoridades también hallaron el arma utilizada en el atraco: un revólver calibre 38, marca Escorpión, con al menos seis cartuchos sin percutir. Asimismo, fueron recuperados varios de los objetos robados a las víctimas de la camioneta, entre ellos un reloj de alta gama, joyas de oro y piedras preciosas, y un teléfono celular, avaluados en decenas de millones de pesos.

Mientras tanto, José Ignacio Camargo permanece hospitalizado bajo estricta vigilancia policial. De acuerdo con un dictamen de Medicina Legal, el fuerte impacto le causó paraplejia, además de múltiples fracturas, trauma de tórax y un déficit neurológico agudo.

Entre tanto, el fiscal Bejarano avanza en la preparación de las audiencias de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, mientras se esclarecen por completo las responsabilidades en un caso que no solo dejó víctimas fatales inocentes, sino que también destapó el uso de identidades falsas como estrategia para evadir la justicia.

