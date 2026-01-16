Un nuevo video de cámaras de seguridad se convirtió en una pieza clave para entender cómo se originó uno de los accidentes más graves registrados en los últimos meses en Bogotá. Las imágenes, conocidas en las últimas horas, muestran el instante preciso del hurto que derivó en el choque múltiple ocurrido en la tarde del jueves 15 de enero sobre la avenida carrera 68 con avenida Chile (calle 72), en la localidad de Engativá, donde tres personas perdieron la vida.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Motociclista murió en grave accidente de tránsito en concurrida vía de Bogotá)

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades de Tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá, la secuencia inició hacia las 2:35 de la tarde. En el video se observa cómo dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptan a un conductor que acababa de estacionar su camioneta gris tipo platón a la salida de un restaurante. Uno de los sujetos desciende del vehículo, se acerca a la ventanilla del conductor y, presuntamente con un arma de fuego, lo intimida para despojarlo de sus pertenencias.



La grabación muestra que, luego de cometer el hurto, el hombre vuelve a subir a la motocicleta, donde lo espera su cómplice, y ambos emprenden la huida a alta velocidad por la carrera 68C, en sentido norte. Segundos después, las cámaras registran cómo la víctima del robo decide seguir a los delincuentes, iniciando una persecución por el mismo corredor vial.

Las imágenes evidencian que, en medio del tráfico habitual de peatones, comerciantes y vehículos particulares, tanto la motocicleta como la camioneta giran posteriormente hacia la avenida carrera 68, ya en sentido sur. Es en ese trayecto donde la situación se sale de control.

Pocos metros antes de llegar a la calle 72, la motocicleta impacta violentamente contra un automóvil gris que transitaba por la vía. El golpe hace que la moto quede incrustada en la parte posterior del vehículo, que a su vez termina colisionando con una volqueta de carga pesada. Instantes después, la camioneta involucrada en la persecución se vuelca de manera lateral y alcanza a golpear a otro automóvil rojo que circulaba por el sector, completando así el choque múltiple.

Las víctimas mortales no tenían relación con el hurto inicial. En el automóvil de menor tamaño se movilizaban dos adultos mayores, quienes fallecieron en el lugar debido a la fuerza del impacto. La tercera persona muerta sería uno de los implicados en el hurto, aunque su identidad no ha sido revelada mientras avanzan los procedimientos de Medicina Legal.

#BOGOTÁ. [15:10h] Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Barrios Unidos, Av. Cr 68 con cl 72, sentido Norte-Sur. Involucra una volqueta, tres automóviles y una motocicleta. Hasta el momento lamentablemente se reporta una persona fallecida. Tomar vías alternas, cerrada… pic.twitter.com/UBJctsuhDq — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 15, 2026

(Vea también: Grave incendio en Bogotá por choque de un carro contra un poste dentro de conjunto residencial)

El siniestro provocó escenas de pánico y caos en plena hora pico. Varios vehículos quedaron atravesados en la vía, uno de ellos volcado, y fue necesario el uso de grúas de gran capacidad para despejar la calzada. Las labores de atención de heridos, levantamiento de los cuerpos y retiro de los automotores mantuvieron cerrada la avenida carrera 68 durante varias horas, causando una fuerte congestión entre el norte y el occidente de la capital.

Las autoridades continúan analizando los videos y demás pruebas para esclarecer responsabilidades y reiteraron el llamado a no tomar justicia por mano propia, debido a los graves riesgos que este tipo de reacciones puede generar para terceros ajenos a los hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z