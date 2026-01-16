Un nuevo video de cámaras de seguridad permitió reconstruir los segundos previos al grave siniestro vial ocurrido en la tarde del 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, en Bogotá, hecho que dejó tres personas muertas y varios vehículos involucrados. Las imágenes muestran que el choque múltiple fue el desenlace de una persecución que se inició tras un presunto hurto cometido minutos antes en el sector de Las Ferias, localidad de Engativá.

De acuerdo con el material audiovisual, conocido por el noticiero Citytv de la Casa Editorial EL TIEMPO, hacia las 2:00 de la tarde dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado a una persona cuando salía de un restaurante. Tras el supuesto robo, los motociclistas huyeron a alta velocidad por la carrera 68C, una vía de doble calzada con alta presencia de peatones y actividad comercial.

Segundos después, se observa cómo la víctima del hurto, quien conducía una camioneta gris tipo platón, decidió seguir a los presuntos delincuentes por el mismo corredor vial. La grabación evidencia que, tras avanzar por la 68C, ambos vehículos giraron a la derecha para reincorporarse a la avenida carrera 68, esta vez en sentido sur.

A pocos metros de la calle 72 ocurrió el impacto. En ese punto, la motocicleta chocó contra un automóvil gris que transitaba por la vía, quedó incrustada en su parte posterior y, de inmediato, ese vehículo terminó colisionando con una volqueta de carga. La camioneta que venía detrás, en medio de la persecución, se volcó y golpeó a otro automóvil rojo que circulaba por el sector. En total, el accidente involucró tres vehículos particulares, una motocicleta y un camión de carga.

Las consecuencias fueron trágicas. En el automóvil gris viajaban un hombre y una mujer adultos mayores, quienes no tenían relación alguna con la persecución. El conductor falleció en el lugar, mientras que su acompañante murió minutos después en un centro asistencial. Uno de los presuntos delincuentes también perdió la vida tras ser trasladado a un hospital, y el segundo fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá.

El coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía, confirmó que uno de los motociclistas fue llevado a un centro médico, donde posteriormente se produjo su deceso.

“Posterior a esto es capturada una persona en el lugar de los hechos, encontrando un arma de fuego en vía pública y ubicando de igual forma los elementos hurtados con anticipación a la víctima sobre este paraje vial”, señaló el oficial.

El siniestro se registró hacia las 2:53 de la tarde y obligó al cierre total de la avenida carrera 68 en sentido norte–sur, entre las localidades de Engativá y Barrios Unidos. Las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los cuerpos por parte de criminalística se extendieron hasta cerca de las 5:35 p. m., según informó la Secretaría de Movilidad. Horas después, el paso fue habilitado de manera parcial, en un tramo que además presenta afectaciones por las obras de la troncal alimentadora del metro de Bogotá.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con precisión las responsabilidades en este hecho. El coronel Zambrano reiteró que, de manera preliminar, “los hechos se presentarían como reacción por parte del ciudadano afectado, víctima del hurto, el cual embiste a la motocicleta y, a su vez, esta colisiona un vehículo por la parte posterior”.

