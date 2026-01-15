La circulación por la avenida 68, en el tramo cercano a la calle 72 y frente a Alkosto, se encuentra cerrada en sentido norte-sur luego de un accidente de gran magnitud. En el hecho se vieron involucrados tres vehículos particulares, una volqueta y una motocicleta, cuyo conductor perdió la vida a raíz del impacto.

Desde redes sociales, Tránsito Bogotá informó que personal operativo permanece en el lugar atendiendo la emergencia y regulando la movilidad, mientras se mantiene la restricción total del paso vehicular en este sector.

Hasta ahora no se han establecido las causas del choque múltiple, registrado hacia las 3:00 de la tarde de este jueves 15 de enero, mientras las autoridades permanecen en el lugar adelantando las labores correspondientes.

Cerca de 30 minutos después, se informó la reapertura parcial de la vía con la habilitación de un carril. En su más reciente reporte, Bogotá Tránsito señaló que el paso vehicular fue permitido por la calzada exclusiva, con apoyo de unidades de Tránsito y del Cuerpo Oficial de Bomberos que continúan atendiendo la emergencia.

[03:00 p.m.] #Atención | Se confirma fatalidad por siniestro vial en la Av. Carrera 68 con Calle 72, por la colisión de tres automóviles, una volqueta y una motocicleta. 🚒🚑En el punto hacen presencia los organismos de emergencia, para la atención de la novedad. https://t.co/rIUrEx3OJJ pic.twitter.com/Be1QAg0EeM — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 15, 2026

