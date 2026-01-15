Un ciudadano extranjero de 26 años, que se grababa lanzando amenazas en calles y en el sistema de transporte público de Bogotá, podría ser deportado o expulsado de Colombia, luego de que las autoridades confirmaran que se encontraba en el país de manera irregular desde 2021.

En los videos, que circularon en redes sociales, el hombre aparecía diciendo frases como: “Guarden sus pertenencias, que no le estamos devolviendo nada a nadie”, mensajes que fueron interpretados por las autoridades como actos de intimidación directa contra la ciudadanía.

Según informaron las entidades distritales, este contenido causó alertas por tratarse de una conducta que ponía en riesgo la seguridad ciudadana y promovía el miedo en espacios públicos de la capital.

Así fue el operativo de Migración Colombia contra extranjero

Tras identificar al responsable de los videos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Migración Colombia y la Policía Metropolitana de Bogotá adelantaron un trabajo conjunto que permitió ubicar el lugar donde trabajaba el extranjero, un taller de pintura automotriz ubicado en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba.

¿Recuerdan a este hombre que intimidaba por redes a la comunidad? Lo ubicamos en su trabajo y con @MigracionCol se estableció que está irregular en nuestro país desde el 2021. Además, tiene 7 comparendos por porte de elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias… pic.twitter.com/X2StQ5pJjs — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 15, 2026

El operativo se llevó a cabo en la mañana del jueves 15 de enero. Cuando las autoridades llegaron al establecimiento, el hombre se encontraba revisando su teléfono celular en la puerta del local y fue abordado por funcionarios de Migración Colombia.

Durante el procedimiento, se solicitó la documentación a todas las personas que se encontraban en el lugar. El ciudadano extranjero no presentó documento de identidad físico, ni visa de trabajo, ni Permiso por Protección Temporal, lo que evidenció que no tenía autorización para permanecer ni trabajar en el país.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de Migración Colombia, donde se dio inicio al proceso administrativo sancionatorio en su contra.

Antecedentes y posible deportación del extranjero

Las autoridades migratorias confirmaron que el hombre había ingresado a Colombia de manera irregular desde inicios de 2021. Además, tras revisar sus antecedentes, se estableció que estuvo vinculado a un proceso judicial por hurto a celular.

También registra siete comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos porte de armas o elementos cortopunzantes y consumo y porte de sustancias psicoactivas en el espacio público.

“El mensaje es claro: en Bogotá no vamos a tolerar comportamientos que intimiden o generen miedo en la ciudadanía. Este tipo de acciones, incluso cuando se presentan como contenido para redes sociales, serán enfrentadas con todo el peso de la ley”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Por otro lado, la entidad también inició un proceso administrativo contra el establecimiento comercial donde trabajaba el extranjero, el cual podría enfrentar una sanción económica de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada infracción migratoria detectada.

