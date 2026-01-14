La noche del lunes 12 de enero se convirtió en una escena de terror para los habitantes del barrio José Antonio Galán, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, luego de que un ataque sicarial acabara con la vida de un comerciante y dejara a otras dos personas gravemente heridas dentro de un establecimiento comercial.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades y testimonios de la comunidad, el hecho ocurrió hacia las 7:00 de la noche, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta un fruver del sector. Sin mediar palabra, el parrillero descendió del vehículo, ingresó al local y disparó de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el interior.

El principal objetivo del ataque fue el propietario del negocio, un hombre de aproximadamente 55 años, quien recibió varios impactos de bala. En medio de la balacera, su esposa y uno de los empleados del establecimiento también resultaron heridos. Tras cometer el crimen, los sicarios huyeron rápidamente en la motocicleta, aprovechando la oscuridad y las vías del sector.

Un video difundido en redes sociales y CityTV, que ya está en poder de las autoridades, muestra los angustiantes momentos posteriores al ataque armado, así como el pánico de los vecinos tras la balacera en el fruver del barrio José Antonio Galán. Las imágenes ya hacen parte del material que analizan los investigadores para esclarecer este crimen.

Vecinos y familiares auxiliaron a las víctimas y las trasladaron de urgencia a un centro asistencial de la localidad de Kennedy. Sin embargo, minutos después de su ingreso, los médicos confirmaron el fallecimiento del comerciante debido a la gravedad de las heridas. La mujer y el trabajador permanecen bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos.

El ataque generó conmoción y miedo entre los comerciantes de Bosa, quienes aseguran que no se trata de un hecho aislado. En declaraciones entregadas a Citytv, algunos testigos señalaron que bandas delincuenciales estarían extorsionando a pequeños y medianos negocios del sector. “Los están atemorizando, les lanzan granadas o les disparan porque no pagan las cuotas que exigen”, afirmó un comerciante que pidió reserva de su identidad.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con retaliaciones por el no pago de extorsiones. Estas estructuras criminales exigirían dinero a cambio de una supuesta “protección”, generando zozobra entre quienes dependen de sus negocios para subsistir.

Tras el homicidio, la Policía Metropolitana de Bogotá y unidades del CTI de la Fiscalía acordonaron la zona para adelantar el levantamiento de pruebas y la recolección de testimonios. Además, analizan cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar la ruta de escape de los sicarios y lograr su captura.

El Gaula de la Policía reiteró el llamado a los comerciantes para que denuncien cualquier amenaza, mientras la comunidad exige mayor presencia de la fuerza pública y acciones contundentes para frenar la violencia en la localidad.

