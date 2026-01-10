El caso de Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años, se vuelve cada vez más atroz y preocupante. La joven madre de dos pequeños fue víctima de un ataque brutal a manos de su pareja, César Camilo Aldana Vargas, instructor de judo de 43 años. La agresión sucedida en el barrio de Villas de Granada, localidad de Engativá, en Bogotá, registra videos escalofriantes que no deben pasar desapercibidos.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Fiscalía General de la Nación, Aldana Vargas es acusado de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y violencia intrafamiliar. A estos cargos, se añade la preocupante evidencia, presentada por El Tiempo, de que Aldana primero agredió a Sandra con un arma de fuego, para más tarde, ensañarse con ella gracias a un cuchillo de cocina, propinándole 55 heridas. Pruebas cuya gravedad llevaron a un juez cerciorarse de su peligrosidad dentro de la sociedad y su víctima, por lo cual, ordenó su detención preventiva en centro carcelario.

“Vemos con tranquilidad que el agresor se quede en la cárcel, ahora los menores se sienten más seguros, aunque el miedo aún persiste“, afirma Diana, familia de la víctima en un enlace con Citytv, esgrimiendo la consternación que este lascivo incidente ha dejado dentro del núcleo familiar.

Sin embargo, esta sinrazón no termina aquí. Aldana Vargas, después de haber cometido una atrocidad con la madre de sus hijos, procedió al hurto de la clave de una caja fuerte y la apropiación de más de 100 millones de pesos de una cuenta a nombre de la víctima, tal y como indica la investigación dirigida por el Fiscal especializado en casos de alto impacto, Ricardo Bejarano.

Lee También

(Vea también: “No duerme igual”: revelaron cómo está el hijo de mujer que recibió 55 puñaladas)

El arresto de Aldana sucedió el 8 de enero, ocho días después del incidente y estuvo marcado por su entrega voluntaria en un parque a las cercanías de la URI de Engativá.

Lee También

Situada en un Unitad de Cuidados Intensivos, la víctima lucha por su vida. La recuperación es prolongada y el camino por delante aún es incierto, con la perforación de un pulmón y la tráquea entre las consecuencias provocadas por su agresor. Ahora, los ojos están puestos en el proceso judicial y la pena que deberá ser impuesta a César Camilo Aldana Vargas, mientras Sandra sigue batallando en el frente más crudo, el de su propia vida y supervivencia.

* Pulzo.com se escribe con Z