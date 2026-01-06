Un hecho de violencia que causó luto en el municipio de Ventaquemada, en Boyacá, se registró en la noche del domingo 4 de enero, cuando una joven de 21 años, identificada como Laura Tatiana Farfán León, perdió la vida en una zona rural, en circunstancias que son investigadas como un presunto feminicidio. El caso ocurrió en la vereda Supatá, hasta donde llegaron las autoridades tras el aviso de la comunidad.

De acuerdo con Caracol Radio, la víctima presentaba heridas causadas por arma de fuego. En el lugar de los hechos, uniformados de la Policía capturaron a un hombre señalado como presunto responsable, quien sería la pareja sentimental de la joven. Asimismo, las autoridades incautaron el arma que, al parecer, fue utilizada en el ataque.

“El presunto agresor fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se logró la incautación del arma de fuego involucrada en este lamentable hecho”, afirmó el mayor Isaías Hernández, comandante del Distrito de Policía de Cómbita, según recogió la emisora.

En las últimas horas, la @PoliciaMTunja captura un hombre de 21 años de edad por el delito de homicidio, hechos ocurridos en la vereda Supatá, #Ventaquemada, #Boyacá quien fue puesto a disposición de @FiscaliaCol junto a un arma de fuego tipo escopeta. pic.twitter.com/PzW92NohGs — 1A Noticias. (@1anoticiass) January 5, 2026

La Alcaldía de Ventaquemada rechazó presunto feminicidio

Por su parte, la Alcaldía de Ventaquemada expresó su rechazo frente a este acto de violencia y manifestó solidaridad con los familiares de la víctima. A través de un pronunciamiento oficial, la administración municipal reiteró su llamado a erradicar la violencia contra las mujeres y a fortalecer las acciones de prevención en el territorio.

Alcaldía de #Ventaquemada, #Boyacá, emite comunicado sobre un hecho que dejó a una mujer sin vida, la noche de ayer en la vereda Supatá. pic.twitter.com/ZoUjIi4ra2 — 1A Noticias. (@1anoticiass) January 5, 2026

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del capturado, mientras la comunidad exige justicia ante este nuevo caso de violencia de género en la región.

