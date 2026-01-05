Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de Natalia Lezcano Patiño, de 36 años, en un caso que es tratado como presunto feminicidio ocurrido en el municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño.

Según el reporte oficial, unidades de la Policía Nacional fueron alertadas sobre un posible hecho violento al interior de una vivienda ubicada en el barrio Montesol, en zona urbana del municipio. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron sin vida a Natalia Lezcano y a su esposo, Wilson Cardona Avendaño, de 37 años. Ambos cuerpos presentaban heridas causadas con arma cortopunzante.

De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de un posible episodio de violencia intrafamiliar. Las primeras versiones apuntan a que el hombre habría atacado a su pareja sentimental y posteriormente se habría quitado la vida. No obstante, esta línea de investigación aún no ha sido confirmada oficialmente y continúa en análisis.

Al sitio acudieron patrullas de vigilancia, así como unidades de la SIJIN y la SIPOL, que adelantan labores de inspección judicial, recolección de testimonios y análisis de elementos probatorios para establecer con claridad las circunstancias del doble fallecimiento.

Contexto de violencia contra las mujeres

Este hecho sería el primer presunto feminicidio registrado en Antioquia en 2026, en medio de un panorama preocupante por los recientes casos de violencia contra las mujeres en el departamento.

Uno de los episodios más recientes se presentó en Anorí, donde Kelly Echeverry fue asesinada con arma blanca en plena vía pública, presuntamente por su pareja sentimental, quien luego se entregó a las autoridades. A este caso se suma el de Yulitza Orozco, mujer reconocida dentro de la comunidad trans, cuyo cuerpo fue hallado con impactos de arma de fuego en una zona limítrofe entre La Ceja y El Retiro, tras varios días de búsqueda.

Frente a este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier señal de violencia intrafamiliar y recordaron que existen rutas de atención y acompañamiento institucional orientadas a prevenir hechos que atenten contra la vida y la integridad de las mujeres.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

