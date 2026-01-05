Las autoridades avanzan en la investigación por el homicidio de Catia, una joven trans de 20 años que fue brutalmente agredida hasta la muerte en el barrio Florida Blanca, en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá. El crimen ocurrió en la madrugada del 2 de enero, en la carrera 91 con calle 68, y ha causado gran indignación entre la comunidad.

De acuerdo con la información preliminar que reveló el periodista ‘Gato noticias’, la víctima había pasado parte de la noche anterior compartiendo en un bar del sector. Pasada la medianoche, salió del establecimiento junto a una amiga y ambas se sentaron en un andén para conversar, sin imaginar que serían interceptadas minutos después.

Según las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar. Uno de ellos descendió del vehículo portando un madero grueso, con el que comenzó a golpear de manera violenta a Catia. El ataque fue directo y reiterado, causándole heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el sitio.

Tras la agresión, los responsables huyeron rápidamente, dejando a la víctima tendida en la vía pública. La persona que la acompañaba resultó ilesa y habría sido clave para alertar a las autoridades.

Un equipo del CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cuerpo y asumió la investigación para esclarecer los hechos, identificar a los agresores y determinar los móviles del crimen. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible crimen motivado por prejuicio, lo que sería analizado dentro del marco de violencia contra personas trans.

El caso ha generado llamados de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos para que se esclarezca con celeridad y se garantice justicia, en medio de un contexto de creciente preocupación por la violencia contra personas de la población LGBTIQ+ en la capital.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de los responsables.

